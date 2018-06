Sem índice de correção e suspensão de operadoras

Diferentemente de anos anteriores, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ainda não divulgou o índice de reajuste para os planos individuais ou familiares. Trata-se da correção anual que vale de abril de um ano a março do ano seguinte. A aplicação efetiva ocorre a partir de maio ou, no máximo, de junho se houver atraso na divulgação do porcentual de correção, como é o caso deste ano.

Talvez o atraso possa estar vinculado ao fato de que este ano, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) ingressou com uma ação civil pública, pedindo a suspensão desse reajuste. Foto: Divulgação

Segundo o Instituto, a ação está baseada em relatório do Tribunal de Contas da União, que aponta distorções, abusividade e falta de transparência na metodologia usada pela ANS para cálculo do reajuste máximo a ser aplicado aos planos individuais.

No ano passado, o reajuste anual liberado para as operadoras foi de até 13,55%, enquanto a inflação zanzava em torno de 3%, ou até abaixo disso, em igual período. É verdade que a correção dos planos segue a variação de preços do setor médico-hospitalar e outros serviços do setor de saúde, mas a alta das parcelas muito acima da correção dos salários e do poder aquisitivo dos participantes acaba por tornar inviável a continuidade de ter um plano nas mesmas condições.

SUSPENSÃO

Desde a última sexta-feira, dia 8 de junho, 12 operadoras de saúde suplementar estão proibidas de comercializar 31 planos de saúde. A decisão foi tomada pela ANS, com base em reclamações recebidas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento da agência reguladora, durante o primeiro trimestre deste ano.

A decisão da ANS proíbe apenas a venda para novos clientes. A lista completa com a denominação dos planos pode ser encontrada em www ans.gov.br.