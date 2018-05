Saídas para quem atrasa a mensalidade

Os sinais de agravamento da crise econômica, depois do ensaio de uma recuperação mais consistente de atividade, podem criar dificuldades financeiras para que alunos e pais mantenham em dia o pagamento de mensalidades escolares. Perda de emprego, queda do rendimento e ainda o elevado nível de endividamento das famílias estão entre as principais razões que levam ao atraso no pagamento das mensalidades escolares.

Foto: Creative Commons

As regras que definem os direitos e as obrigações das partes devem constar do contrato assinado pela escola e pelo aluno ou seu representante legal. É o documento que estabelece a data de pagamento, a multa em caso de atraso, que pode ser de até 2%, e outros acréscimos. A dificuldade de entendimento pode ficar maior quando o aluno não tem mais condições de colocar em dia as parcelas atrasadas.

O mais indicado, nessa situação, é entrar em contato rapidamente com a direção da escola e negociar um acordo e formas de quitar as pendências. Diante da crise econômica, a maioria das escolas está mais receptiva e flexível para negociar e fechar acordos que evitem a perda de alunos.

Mesmo que não se chegue a um acordo e nenhuma providência seja tomada, o aluno inadimplente não pode sofrer nenhum tipo de punição em relação ao desenvolvimento de atividades pedagógicas. A escola não pode impedir, por exemplo, que o aluno frequente as aulas nem faça provas ou, ainda, reter seus documentos.

Essas normas estão previstas no artigo 6º, da Lei nº 9 870/99. O artigo 42 dessa lei proíbe ainda que o aluno seja exposto ao ridículo, sofra algum tipo de constrangimento ou ameaça. Os procedimentos definidos por lei valem para as escolas particulares de ensino infantil, fundamental, médio, superior e até mesmo os de pós-graduação.

Na falta de entendimento ou acordo, a instituição de ensino tem o direito de recusar a matrícula do aluno em atraso com os pagamentos, de tentar reaver na Justiça o valor devido e de remeter o nome do responsável financeiro pelo contrato aos serviços de proteção ao crédito, sempre obedecendo ao estabelecido em contrato.