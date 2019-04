Risco de quem empresta nome ao outro

O uso de nome e, por extensão, do CPF emprestado para fazer compras ou contrair empréstimo é uma prática comum que se amplia dada a persistência da crise econômica, que insiste em não dar trégua ao bolso de boa parte dos brasileiros. Em geral, as pessoas mais procuradas para essa finalidade são as que fazem parte da família ou amigos mais próximos.

Foto: Adobe Stock

É importante que os ‘potenciais emprestadores de nome’ estejam preparados para recusar pedidos dessa natureza, até pelo constrangimento que eles costumam provocar. Em uma hora dessas é preciso decidir com razão, porque a atitude tomada poderá redundar em aborrecimentos para quem empresta o nome.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, explica que a cessão de nome para terceiros, seja para compras, seja para a contratação de algum crédito, representa risco que não pode ser ignorado nem desprezado. A pessoa que empresta o nome é quem assumirá a dívida e passará a responder por ela – por todas as consequências financeiras e jurídicas – caso quem tomou o nome emprestado não honre o compromisso assumido.

“A responsabilidade sobre a dívida é sempre do titular daquela pendência financeira. Ajudar alguém em situação de necessidade é uma atitude correta, mas emprestar os documentos ou dinheiro para alguém que vive dificuldades pode ser arriscado. O maior perigo é ter o próprio CPF negativado caso o devedor não cumpra o acordo.