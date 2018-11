Receita Federal intima contribuinte notificado

A Receita Federal envia a partir deste mês intimações aos contribuintes que receberam notificação, por meio de carta, de que foram apanhados pela malha fina do imposto de renda 2018, ano-base 2017, mas não fizeram a autorregularização ou retificação da declaração.

Em outubro, o Fisco notificou cerca de 383 mil contribuintes retidos na malha fina que tiveram a chance de fazer a autorregularização, por conta própria, sem necessidade de ir a uma agência da Receita.

Os principais motivos que levaram à retenção de declarações na malha fina, de acordo com a Receita Federal, foram omissão de rendimentos de titular e dependentes; dedução indevida de valores da previdência privada, previdência social e pensão alimentícia; inconsistências nos valores declarados de despesas médicas, e informações divergentes da fonte pagadora.

O contribuinte que não atendeu ainda à notificação da Receita precisa apressar-se para fazer a autorregularização. Quem fizer a retificação a partir do recebimento da intimação pagará uma multa de ofício equivalente a no mínimo 75% do valor do imposto.

RECEITA

Para saber o erro cometido na declaração, o contribuinte pode entrar no site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br), no serviço “Extrato da DIRPF”, usando código de acesso ou certificado digital. De acordo com a Receita, declarações retidas em malha apresentam mensagem de “pendência” e, com ela, são fornecidas orientações sobre como o contribuinte deverá proceder em caso de erro.

Se reconhecer o erro apontado, o contribuinte poderá fazer uma declaração retificadora e solucionar o problema pela internet. Caso não concorde, e tenha comprovantes para mostrar à Receita que está com a razão, poderá esperar a notificação para comparecer a uma unidade da Receita. Para não correr o risco de ficar anos à espera, poderá tomar a iniciativa de agendar seu comparecimento a partir de janeiro do ano que vem para regularizar quanto antes sua situação fiscal.

Ao regularizar sua situação com a entrega de uma declaração retificadora, o contribuinte precisa pagar os valores devidos com juros. Caso considere que não existem inconsistências ou omissões em sua declaração, o contribuinte poderá aguardar a convocação da Receita para apresentar a documentação comprobatória.

Consulta a novo lote de restituição

A Receita Federal deverá liberar até o fim desta semana a consulta ao sexto lote de restituição das declarações do Imposto de Renda 2018. No mesmo dia, será aberta consulta também a mais um lote residual de imposto de renda referente a declarações entregues entre 2017 e 2008. Estarão nesse lote contribuintes que entregaram a declaração com dados incorretos ou pendências apontadas pela Receita.

Retidos pela malha fina, terão a restituição liberada após o acerto de divergências ou pendências

O crédito ao contribuinte com direito à devolução de imposto contemplado no lote deste mês será feito no dia 16 de novembro, dia seguinte ao feriado da Proclamação da República.

Para saber se está no lote de novembro, o contribuinte poderá acessar a página da Receita Federal na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146. A consulta pode ser feita com o uso de aplicativo para tablets e smarthphones, com sistemas operacionais Android e iOS.

O contribuinte que não tiver nenhuma pendência na declaração, mas ainda não teve a restituição de imposto, receberá o valor neste ou no lote de dezembro, o último dos sete regulares previstos.

É possível acompanhar todo esse processo acessando a página da Receita Federal na internet fornecendo o número de recibo de declarações de anos anteriores para obter um código.

Com ele, o contribuinte poderá entrar no Portal e-CAC e acessar o extrato do imposto de renda pessoa física. Em seguida, deverá clicar em ‘Declaração IRPF’, escolher o exercício 2018 e selecionar “Pendência” no título “Serviços”.