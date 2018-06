Que preços devem pesar em seu bolso

O esticão dos preços de alimentos, principalmente de legumes e verduras, e dos combustíveis, por causa do desabastecimento provocado pelo movimento dos caminhoneiros no fim de maio, vai pressionar os indicadores de inflação do mês passado e também em junho.

Foto: Freepik

Consideradas momentâneas, algumas dessas altas, como a dos alimentos in natura, devem ficar para trás, à medida que for normalizando o abastecimento, como já ocorre com os hortifrútis. A expectativa é que nesse grupo de produtos a pressão inflacionária continue neste mês, mas boa parte da alta deve perder fôlego e ser neutralizada em julho. A de outros tenderia a persistir, mas com repasses de custo limitados, por causa do cenário de atividade fraca e falta de renda da população para o consumo.

Esta é a leitura do cenário de inflação que o Banco Central faz, de queda e acomodação da maioria dos preços momentaneamente altos, para descartar eventual elevação da básica de juros, a Selic.

Se os juros subirem, seria por outro motivo, para acalmar a agitação no mercado de dólar, já que a elevação da taxa de juros tenderia a conter a saída de capitais estrangeiros, com a perda de atratividade das aplicações domésticas.

Alguns preços e tarifas administradas em alta, como a dos combustíveis e a da energia elétrica, que ficou mais cara com a mudança da bandeira tarifária, devem permanecer pressionando a inflação, sem, contudo, tirar a inflação acumulada da meta central de 4,50% no ano.

O principal fator de preocupação e incerteza, em relação à proporção de alta que deve chegar à inflação, é o do impacto da arrancada do dólar, que chegou a R$ 3,90 e ameaça encostar em R$ 4, apesar das fortes intervenções do Banco Central, em um mercado tomado pelo pessimismo e nervosismo, para tentar conter a arrancada da moeda americana.

IMPORTADOS

O dólar mais alto encarece os preços de produtos e insumos importados, o que provoca efeitos negativos sobre a inflação. É essa esperada disparada de preços de produtos estrangeiros, no ambiente de valorização do dólar, que deve atingir mais direta e pesadamente o bolso de quem consome produtos estrangeiros.

A expectativa é que aumentem os preços de produtos como azeite e vinho importados, da gasolina, eletrônicos e alimentos derivados de trigo, milho, soja, carne de aves e suínos.

A dica de especialistas em preços é que o consumidor evite a compra de produtos fabricados no exterior, no período de pressão mais forte sobre o dólar, substituindo pelos nacionais, mais baratos.

Outro custo que deve aumentar é o de quem viaja ao exterior, o que exige gastos comedidos com o cartão de crédito lá fora. Quem não fez estoque de dólares para viagem por cotações mais baixas, a dica é ficar atento a momentos de baixa para comprar a moeda americana em pequenos lotes.

A expectativa de analistas e especialistas é que o preço do dólar permaneça pressionado pelo menos até as eleições de outubro ou, ainda, até o início do próximo ano.