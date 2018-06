Procure seu banco para saber as condições

Como já estão em vigor as novas regras para a renegociação de dívidas, o correntista endividado deve procurar seu banco e informar-se sobre as condições disponíveis. Em geral, será possível parcelar o total devido, esticar o prazo, trocar de linha de crédito para ter uma taxa de juro mais baixa. O importante é saber que os bancos devem seguir o que traz o Normativo 18 da Federação Brasileira de Bancos e oferecer uma proposta com custo inferior ao que o consumidor já paga em sua dívida.

Quando houver dificuldades para fazer valer as novas regras, o cliente pode procurar ajuda no site www.conteaqui.org.br, um canal aberto pela Febraban para encaminhamento de questões à plataforma consumidor.gov.br, que trata da resolução de conflitos em várias esferas, inclusive a bancária. É possível, ainda, recorrer às entidades de defesa do consumidor, como os Procons ou o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

No Banco Santander, o serviço de apoio ao cliente com ofertas que permitam sua reorganização financeira já vem sendo desenvolvido há 4 ou 5 anos, explica Cássio Schmitt, diretor de Empréstimos, Recuperação e Cobrança. Para que tudo isso possa ser colocado em prática e com bons resultados, na opinião do executivo, tem de haver uma etapa anterior, em que o cliente tome consciência de seus problemas financeiros, procure e leve a questão para o banco em uma conversa transparente.

Sempre considerando a situação do cliente, se de desemprego, alto endividamento, problemas mais sérios, como de doenças ou morte, e suas possibilidades de pagamento, segundo Schmitt, o Santander pode oferecer parcelamentos, aumento do prazo, troca de dívida com redução de juros, porque o cliente pode também estar usando o crédito errado.

Para ele “faz sentido usar o limite do cheque especial por 40 ou 50 dias, é um crédito emergencial, sem exigências de garantias e por isso tem um juro mais alto, mas para períodos mais longos do que isso, é possível empacotar essa dívida e oferecer um parcelamento com juros mais baixos”.

ITAÚ

O Itaú também afirma que mesmo antes da edição do normativo, sempre atuou para auxiliar os clientes a manter suas dívidas em dia. Suas ações compreendem desde orientação financeira para lidar com imprevistos até produtos específicos para reorganizar as finanças.

O banco também informa que seus funcionários de agências e centrais de atendimento estão capacitados para entender a situação do cliente e buscar uma condição que caiba no bolso dele, seja com planos de parcelamento ou até pagamentos à vista.

No site: http://itau.com br/renegociacao, é possível tratar de seus contratos em atraso, conversar com consultores via chat, consultar ou imprimir boletos e também sugerir sua proposta de negociação. As centrais de renegociação atendem pelo 4004-5533 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7225533 (demais localidades).