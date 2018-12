Para aumentar as vendas em 2019

O quadro econômico do País está se recuperando a passos lentos, mas os sinais já são perceptíveis em alguns setores. Os últimos resultados divulgados na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, em agosto de 2018, o índice de volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,3% em relação ao mês anterior e 4,1% em relação a agosto de 2017.

Embora os avanços ainda pareçam tímidos, a expectativa é que, em 2019, as famílias voltem a um nível de consumo no mesmo patamar em que ele estava em 2014, o último ano em que houve um registro de crescimento. Essa retomada era prevista por especialistas apenas para 2020, mas os números indicam que, se a economia continuar neste ritmo, poderá ser uma realidade já em 2019.

1) Melhor atendimento

Com a alta oferta de produtos e serviços em todos os setores, são os pequenos detalhes que acabam tendo um peso importante na tomada de decisão dos clientes. Ainda que um determinado produto ou serviço não tenha um grande diferencial ou não seja o mais inovador, o atendimento prestado aos clientes com certeza faz toda a diferença para a imagem da empresa no mercado. Além de aumentar as chances de fidelização, um atendimento de qualidade estimula as indicações e, consequentemente, a prospecção de novos clientes.

2) Cliente valorizado

A atual geração de clientes está cada vez mais acostumada com os serviços sob demanda. Então, quanto mais personalizada for a relação da empresa ou marca com o seu cliente, maiores serão as chances de produzir mais engajamento e aumentar as vendas. Um cliente que se sente valorizado tende a consumir mais e cria uma relação de proximidade com a marca difícil de ser atingida por outros meios Devido a isso, investir em relacionamento com o cliente é sempre uma garantia de retorno.

3) Equipe qualificada

Por mais competente que um empreendedor seja, ele não é capaz de gerir um negócio sozinho. Mesmo nas pequenas e microempresas, que contam um quadro de colaboradores bem mais reduzido, uma equipe de profissionais bem preparada é fundamental para o bom andamento dos negócios. É preciso buscar e recrutar pessoas comprometidas e qualificadas individualmente que estejam dispostas a utilizar seus conhecimentos e ofícios para alcançar os melhores resultados coletivamente.

4) Poder do marketing

A verba destinada às campanhas de marketing não pode ser vista como um gasto, ela é um imprescindível investimento. Muitos empreendedores não conseguem crescer ou evoluir porque negligenciam essa que é uma das etapas mais importantes no ciclo de vendas de produtos e serviços. Existem várias ferramentas de marketing que podem ser apropriadas para diversos modelos de negócio. O marketing digital, por exemplo, com presença constante nos blogs e redes sociais, está em ascensão nos últimos anos. O marketing impresso, mais clássico, traz às marcas que o utilizam meios mais tradicionais de alcançar e atrair os clientes. Basta escolher a modalidade mais efetiva para seus públicos-alvo ou, de preferência, mais de uma delas, porque as ferramentas de marketing se complementam e ampliam o alcance das marcas.

