O que é preciso para identificar juros abusivos

Em meados de 2018, uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) informou que o pagamento de juros aos bancos é o maior gasto dos brasileiros: foram R$ 354,8 bilhões com a despesa em questão no ano de 2017.

Foto: Adobe Stock

O valor fica acima do montante gasto com alimentação fora de casa (R$ 291,3 bilhões), transporte público (R$ 154,3 bilhões) ou até mesmo com aluguel (R$129,9 bilhões). Os juros se fazem presentes na rotina do brasileiro por integrarem diversas modalidades de crédito: desde empréstimos e financiamentos, até mesmo parcelamento de contas ou dívidas.

Entretanto, é difícil identificar sozinho quando a cobrança é justa ou não. Muitas vezes, os juros cobrados excedem o permitido e recebem o nome de juros abusivos. Os juros abusivos podem estar presentes em qualquer nicho ou tipo de contrato e são considerados ilegais quando superam a taxa média de mercado praticada na época de assinatura do contrato em questão.

“Descobrir se todas as cobranças que estão sendo feitas estão dentro do aceito pela lei é difícil. É preciso analisar e fazer diversos cálculos”, diz Leonardo Casellato, consultor financeiro. “Contar com a ajuda de quem entende do assunto não só facilita, como auxilia na resolução do problema”, complementa Casellato.