Melhor forma de lidar com a cobrança de dívidas

Já foi bem pior para o brasileiro receber uma correspondência de cobrança de débitos vencidos. As dificuldades decorrentes da crise econômica se encarregaram de calejar e levar o consumidor a enfrentar esse tipo de situação com mais naturalidade.

A total impossibilidade de pagar em dia os compromissos, pela renda que ficou mais curta ou pelo desemprego, obrigou o devedor a eleger prioridades para saldar. E há situações dramáticas em que nem mesmo a perda de um bem de maior valor fez com que a dívida fosse paga após o aviso de cobrança.

Isso está refletido em uma das últimas pesquisas feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC-Brasil, em parceria com Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.

Nada menos que 51% dos consumidores com prestações em atraso em financiamentos de veículos e motos quitaram suas dívidas após terem sido notificados pela empresa credora.

Quer dizer, mesmo diante do risco de retomada do bem, o comprador não demonstrou condições de pagamento. Esse resultado ficou atrás dos que tinham dívidas com mensalidades escolares, 57%, condição que também é complicada por envolver os filhos, e dos que estavam com pendência com o cartão de crédito (56%).

Completam o ranking das dívidas que possuem o índice mais significativo de não quitação após notificação, o cheque especial e empréstimos, ambos com 54%.

MAIS EFICIÊNCIA

O levantamento também mostrou que a eficiência das notificações varia de acordo com o tipo de dívida. Por exemplo, as empresas de cobrança tiveram maior índice de sucesso em relação aos débitos ligados ao plano de saúde (77%), seguidos de perto por contas de internet (75%). Por questões óbvias, a saúde é tida como prioridade e ninguém mais consegue viver sem serviços de internet, seja por motivos profissionais ou por hábito mesmo de navegação.

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, “o melhor caminho para regularizar uma pendência financeira é se planejar, negociar, dialogar com o credor e procurar prazos e condições de pagamento realistas que caibam no orçamento mensal”.

O advogado cível, especializado em renegociação de dívidas, Antônio Norberto Luciano, concorda com a estratégia. Geralmente a tendência do devedor é se esquivar do credor, mas na opinião dele, isso é um erro.

“A exposição de sua situação ao credor pode ser entendida como um sinal de boa vontade para acerto da situação, ainda que não haja condições imediatas para isso”, afirma. Dessa aproximação podem surgir condições mais facilitadas para uma renegociação.

Carta, notificação mais comum

A mesma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC-Brasil, em parceria com Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas revelou que a carta simples é o tipo de notificação mais comum adotada pelas empresas de cobrança em caso de inadimplência. Exatamente a metade dos entrevistados recebeu em casa uma carta com as informações sobre as pendências. Outro meio bastante usual é a ligação telefônica, com 45% das citações. As mensagens por e-mail representam 29% das notificações, enquanto os SMS (celular), 22%.

Quando questionados sobre a forma de cobrança que se sentem mais confortáveis, a maioria dos consumidores com dívidas em atraso apontou o e-mail, com 33%. Em segundo lugar aparece a carta simples com 21%, seguida por ligação telefônica, com 13%.

A maior parte dos devedores afirma ter recebido abordagem respeitosa, ainda assim, 39% se sentiram constrangidos com a cobrança Outros sentimentos apontados nessas ocasiões foram: 28% chateação; 27% angústia; 22% pressão E os principais argumentos utilizados pelo cobrador para convencer o inadimplente a acertar a dívida foi a possibilidade de incluir o CPF do cliente em serviços de proteção ao crédito (40%) e o risco de acionar a Justiça para recuperar o valor perdido (16%).

Para a economista, o cobrador não deve se valer de métodos agressivos que exponham o consumidor a uma situação constrangedora. A cobrança deve ser feita de forma direta, objetiva e clara. “Em qualquer relação de consumo, ambas as partes assumem responsabilidades que precisam ser cumpridas. Ignorar uma notificação de cobrança é a pior maneira de lidar com o problema. Há cobrança de juros, o que pode dificultar ainda mais o pagamento”.