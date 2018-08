Mais de 63 milhões de brasileiros estão negativados

Em julho, o País bateu mais um triste recorde: nada menos de 63,4 milhões de brasileiros estão com seu nome negativado, quer dizer, na lista de maus pagadores, porque ter compromissos em atraso. Isso representa 41% da população adulta. É o que mostra a última pesquisa em nível nacional feita pelo Serviço de Proteção do Crédito (SPC Brasil) em conjunto com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).

O crescimento de 4,31% no índice de negativados em relação ao mês anterior está mais ligado à falta de pagamento de contas de água, luz, gás, os chamados serviços básicos. Entre os que estão atolados em dívidas e deixando de pagar em dia as contas a maior parte se concentra na faixa de idade entre 30 aos 49 anos, alcançando 32 milhões de consumidores. Foto: Fotolia

O único jeito de voltar a ter equilíbrio financeiro é enfrentar o problema, mesmo que isso signifique adotar medidas radicais como cancelar o cheque especial e o uso do cartão – principais fontes de endividamento atualmente. Vai ser preciso adiar projetos importantes e deixar de fazer compras, passear e se divertir como antes. Apertar o cinto. Procurar por trabalhos que gerem rendas extras. Ir atrás dos credores para renegociar as dívidas. Mas, um passo por vez.

POR ONDE COMEÇAR

O primeiro deles é listar todas as pendências e seus valores: contas atrasadas, como aluguel, condomínio, mensalidade escolar, prestações de imóvel e carro; dívidas no cartão de crédito, cheque especial, cheques pré-datados ou devolvidos; as despesas com taxas de juros de empréstimos. É importante incluir até mesmo valores pequenos, pois somados eles podem representar valor expressivo.

O segundo passo será avaliar o tempo necessário para zerar os débitos. Para isso, é fundamental montar um orçamento relacionando receitas como salário e aposentadoria e despesas, além de prever reduções de gastos e considerar eventuais ganhos extras. Reúna a família para combinar a melhor forma de usar o orçamento para que todos realizem seus planos. Discuta o assunto e defina as despesas de cada um.

Com esses cálculos, será possível saber quanto poderá pagar a cada mês em eventual renegociação das contas atrasadas. Se tiver a radiografia da situação é hora de procurar os credores e, para readquirir o equilíbrio financeiro, o acordo terá de ser fechado em condições que permitam realmente saldar as dívidas.

Deve-se evitar cair na armadilha de achar que depois disso tudo está resolvido. Na verdade, haverá uma situação mais fácil de administrar, mas as dívidas permanecem no mesmo lugar para serem pagas. É preciso também fugir de soluções mágicas do crédito informal, em que as exigências para a liberação do dinheiro são mínimas, mas os juros, estratosféricos.

Para as dívidas bancárias, vale procurar o gerente da conta, explicar a situação e tentar rever as pendências a juros menores e com prazos dentro do tamanho do bolso.