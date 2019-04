Investimento em imóveis pede cuidados

Um caminho muito procurado por muitos que querem dar uma alavancada no seu capital financeiro ao longo dos anos é o investimento em imóveis. Uma das principais ideias de quem opta por esse mercado é comprar imóveis pensando em alugar no futuro, mantendo assim uma renda mensal a longo prazo. Outra opção é comprar o imóvel barato para se vender mais caro no futuro.

O que deve se ter em mente é que esses investimentos são altos, e precisam ser feitos com cuidado. Todo imóvel possui custos que não podem ser abatidos, incluindo impostos como IPTU, condomínio, manutenção e outras contas que vão ser cobradas independente da ocupação ou não do local. Muita gente acaba adquirindo imóveis e ficando com eles parados, sem conseguir alugar ou vender, e esses bens acabam retirando dinheiro do bolso ao invés de arrecadar mais. Foto: Adobe Stock

Por isso, é imprescindível uma boa pesquisa de mercado. Uma estratégia utilizada por muitos é adquirir imóveis na planta. De início você gasta apenas uma fração do que ele realmente vale, e depois pode vendê-lo por um valor muito superior, ou até mesmo alugá-lo sem ter tido um investimento tão grande de início.

Considerando também que você pode fazer melhorias e posteriormente agregar ainda mais valor. Existe uma outra forma de entrar nesse mercado: os fundos de investimentos imobiliários. Eles nada mais são do que um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum: investir em ativos imobiliários.

As cotas de cada investidor são administradas por um gestor, que fica responsável por encontrar e realizar os investimentos mais interessantes e garantir uma boa rentabilidade para o fundo. Os fundos acabam democratizando esse mercado, de maneira que você consiga investir até mesmo com menos de mil reais.