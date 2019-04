Informe de rendimentos do INSS já pode ser acessado

O informe de rendimentos é o principal documento utilizado pelos contribuintes na hora de realizar a declaração do Imposto de Renda. Este documento apresenta informações sobre quanto uma pessoa recebeu, quanto ela pagou de tributos e qual foi a movimentação financeira durante todo o ano.

Quem recebe benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve utilizar o informe de rendimentos para declarar o valor do imposto que foi retido direto na fonte. Esse valor é fundamental para a conta da dedução do imposto, gerando a restituição ou reduzindo o valor que deve ser pago como Imposto de Renda. Foto: Divulgação

O contribuinte que é beneficiário do INSS pode emitir o informe de rendimentos referente à movimentação de seu benefício do ano de 2018 usando duas plataformas diferentes: por meio do portal da Previdência Social ou por meio do aplicativo “Meu INSS”.

Para acessar o informe de rendimentos do INSS, o beneficiário deve seguir os seguintes passos:

1° passo: é preciso que o contribuinte tenha em mãos alguns documentos e dados que são importantes para que possa acessar tanto o aplicativo, quanto o portal da Previdência Social: número do benefício, data de nascimento, nome completo, CPF.

2° passo: contando com esses dados, o cidadão pode entrar no portal de serviços do INSS, seja na plataforma ou no aplicativo, e fazer o login. Para fazer esse login, é preciso informar o CPF e a senha cadastrada no momento em que o contribuinte fez a inscrição no portal da Previdência Social.

3° passo: após entrar no portal com o login e a senha, o beneficiário vai encontrar a opção “Extrato para Imposto de Renda (IR)”. Clicando neste campo, será gerado o informe de rendimentos do INSS, que o contribuinte pode salvar em seu dispositivo ou imprimir.

Outros tipos de informes de rendimentos

Além do informe de rendimentos da movimentação financeira do benefício do INSS, os contribuintes que devem declarar o Imposto de Renda devem utilizar o documento enviado por outras fontes, quando necessário.

Informe de rendimentos enviado pelo banco: as instituições bancárias devem enviar para seus clientes as informações sobre a movimentação financeira que ocorreu na sua conta ao longo do ano. Empréstimos, saques, depósitos, investimentos, aplicações e seguros são algumas informações que devem ser apresentadas neste documento.

O contribuinte pode acessar este documento de diversas formas, dependendo do banco. Alguns escolhem enviar o documento por e-mail, outros fornecem o informe de rendimentos em seus aplicativos digitais e, em alguns casos, é necessário ir à agência para obter o documento.

Informe de rendimentos enviado pela instituição empregadora: o contribuinte que possui um contrato de trabalho que funciona sob as regras da CLT, recebe o informe de rendimentos da empresa em que está contratado. Nesse documento, está apresentado o que ele recebeu ao longo do ano, além do valor e dos detalhes dos tributos que foram retidos de seu salário.

Informe de rendimentos enviado pelas corretoras de valores: as corretoras de valores enviam os informes para que os contribuintes saibam qual foi o desempenho dos seus investimentos ao longo do ano e consigam entender como foi a tributação de cada aplicação.

O informe de rendimentos é importante para os contribuintes por um motivo muito simples: declarar informações corretas. A Receita Federal recebe dados de várias fontes e compara tudo que recebe.

Dessa forma, se o contribuinte apresentar informações que divergem com o que foi constatado pelo INSS, por exemplo, a possibilidade que ele caia na malha fina é grande.