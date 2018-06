Finanças com Dia dos Namorados e Copa do Mundo

Junho está começando e vem com algumas provações para o seu bolso. Tem o dia dos Namorados, nesta terça-feira (12), e também os jogos da Copa do Mundo. Eventos que podem exigir mais gastos tanto em presentes como utensílios, comidas e bebidas para assistir aos jogos.

Que tal se programar com antecedência e evitar despesas desnecessárias para atravessar o mês sem comprometer suas finanças? A primeira coisa é definir se vai haver troca de presentes. Se sim, é preciso saber quanto você pode gastar com o mimo da pessoa amada e estipular uma faixa de preços. Foto: Freeimages.com

A situação está complicada para todo mundo e comprar um presente caro deve se restringir a quem realmente tem uma folga financeira. Passar por uma data dessas com sinceridade e transparência sobre as questões delicadas, como dinheiro, pode até ser um bom teste para o relacionamento.

Pesquisas mostram que, a exemplo de anos anteriores, a intenção dos consumidores é para a compra de lembranças, com produtos e, torno de R$ 150. E na lista dos preferidos estão peças de vestuário, sapatos, perfumes e cosméticos.

E se as condições permitem comprar alguma coisa, valorize o dinheiro, definindo o presente com antecedência, pesquisando preços, buscando promoções, e acima de tudo, tentando acertar na escolha e agradar o homenageado. Na última hora fica mais difícil de encontrar o que deseja ou de conciliar preços interessantes com um presente bacana. Convém sempre se informar sobre a possibilidade de troca, caso não sirva ou não agrade o presenteado.

Vale lembrar que as compras pela internet costumam ser bem mais econômicas do que em lojas físicas. Além dos preços mais em conta, você não vai gastar tempo nem dinheiro com estacionamento se tiver de se deslocar até um shopping, por exemplo. Mas se essa for opção, considere o prazo de entrega para que o presente esteja disponível até o dia 12, especialmente com a bagunça com entregas, decorrente da greve dos caminhoneiros.

Não entre em dívidas para comemorar a data, nem no cheque especial nem no rotativo do cartão. Compre o que caiba com folga no orçamento. Pagamento à vista ou no cartão, desde que a fatura possa ser paga integralmente no dia do vencimento são as opções mais seguras.

JOGOS DA COPA

Muita gente se entusiasma com a temporada de jogos de futebol na Copa do Mundo, e trata de comprar aquela TV, trocar o sofá, dar um banho de loja na sala, para receber familiares e amigos.

Um levantamento recente feito de forma on-line, pelo setor de hábitos de consumo do Google (Consumer Suvey), mostrou que 47% dos brasileiros já estão se preparando para a ocasião, na tentativa de manter a casa arrumada e abastecida com produtos que possibilitem o conforto de todos. Além de TV e sofá, que receberam as maiores pontuações, apareceram churrasqueira, chopeira, grill, pipoqueira e cervejeira.

Há preocupação também com comidas e bebidas a serem consumidos durante os jogos. Desde salgadinhos – coxinhas, croquetes e esfiha, que lideram o interesse –, até snacks como pipoca, doce e salgada.

Entre as bebidas, 29% dos brasileiros afirmam que pretendem tomar refrigerante e, dentre esse público, 58% são mulheres. Já a cerveja, que geralmente tem queda entre junho e julho – que são meses de inverno – chega a crescer em 19% com relação aos anos sem o evento. Esse aumento se deve muito à afinidade que a bebida tem com o futebol e com os homens. Na pesquisa, 24% das pessoas disseram que devem tomar cerveja e destes 54% foram homens.