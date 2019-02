Evite a perda de eletroeletrônicos em apagões

Todos os anos o Brasil registra inúmeras quedas de energia elétrica, que prejudicam milhares de pessoas. Como evitar que equipamentos eletroeletrônicos não sejam afetados por problemas na rede elétrica? Para impedir qualquer tipo de prejuízo com a instabilidade de energia causada por apagões, existem alguns dispositivos que ajudam a otimizar a rede elétrica nessas situações de risco.

Pedro Al Shara, CEO da TS Shara: “A partir do momento em que se investe em nobreaks e estabilizadores de tensão, os eletroeletrônicos ficam protegidos de inconsistências de energia. O risco também é diminuído sensivelmente em caso de curtos-circuitos e outros problemas.

Nobreaks, estabilizadores de tensão e filtros de linha mantêm a energia elétrica constante, protegendo-os da instabilidade na rede. O nobreak oferece energia adicional para realizar o desligamento seguro de equipamentos, além de proteger contra curto circuitos, picos de tensão, sub e sobretensão e descarga de bateria, amenizando danos e permitindo salvar dados importantes.

Já os estabilizadores, como o próprio nome diz, ajudam a estabilizar a tensão caso aconteça alguma alteração na rede elétrica, transformando as tensões altas e baixas em constantes e estáveis.

O filtro de linha, popularmente conhecido como “régua”, evita a passagem de altas correntes para os aparelhos conectados. Graças ao fusível, se isso ocorrer, a energia que alimenta o filtro é cortada e não sobrecarrega o aparelho conectado. Esses equipamentos de proteção podem ser utilizados em todos os tipos de eletroeletrônicos, como TV, geladeira, computador, impressoras, entre outros.

Cuidados

Confira algumas dicas de cuidados: Se ocorrer um apagão, desligue todos os aparelhos (no botão Desligar ou retire da tomada); não mexa em aparelhos durante chuvas ou raios.

Se for necessário, retire primeiro da tomada; não se deve entrar em contato com aparelhos de metal protegidos por cabos, como facas e alicates; em um problema de grande escala, como a queda de um poste, bombeiros devem ser acionados através do 193.