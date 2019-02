Estratégias para o Dia Internacional da Mulher

Toda data comemorativa é uma oportunidade para o comércio investir em estratégias que possam atrair mais clientes e com o Dia Internacional da Mulher não seria diferente. A data tem como objetivo além de promover ações de valorização da mulher, reforçar a importância de garantir os direitos a elas assegurados depois de muitos anos de luta.

Foto: Adobe Stock

Comemorado em 8 de março, esta é uma boa data para o comércio, pois muitas pessoas buscam presentes para dar às mulheres, ou elas mesmas querem se auto presentear. Para se ter uma noção da importância de realizar ações para o movimento da economia, basta analisar o saldo positivo de emprego registrado no ano passado.

Segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, o Brasil fechou o ano de 2018 com 529.554 novas vagas de trabalho com carteira assinada.

Os setores de serviços e de comércio foram responsáveis por mais da metade dos empregos criados. Isso significa que a cada ação realizada para o aumento das vendas, as chances do crescimento do setor são consideráveis, favorecendo todos os envolvidos.