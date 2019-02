Eletrodomésticos e eletroeletrônicos em liquidação

Após as compras de final de ano, os varejistas passam o primeiro trimestre inteiro liquidando seus estoques para renová-los ao final de março, na nova estação. Para isso, ocorrem ofertas que podem variar de 30% a 70%, dependendo do produto, segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP).

Foto: Divulgação

Nas liquidações deste início de ano, os setores com maior destaque são os de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e aparelhos móveis.

De acordo com Luís Augusto Ildefonso da Silva, diretor Institucional da ALSHOP, o momento é favorável para quem quer investir em um produto deste segmento. Ainda segundo o executivo, além deste setor, o de vestuário, calçados e acessórios também está oferecendo grandes promoções para liquidarem seus estoques.

Este ano os consumidores tiveram menos produtos à sua disposição, uma vez que, de acordo com dados da ALSHOP, as vendas natalinas de 2018 tiveram um desempenho melhor do que as de 2017, atingindo alta de 5,5% ante ao ano anterior.