Drible a inflação com economia de energia elétrica

Quem acompanha pouco mais atentamente a dança de preços que resulta na inflação, concorde ou não com o índice final calculado pelo IBGE a cada mês, nota que a pressão sobre o custo de vida tem vindo da alta derivada de duas frentes, uma de preços livres e outra de preços administrados.

Pelo lado dos preços livres, em que o vaivém reflete o equilíbrio ou desequilíbrio entre a oferta e a procura, a pressão recente de alta sobre a inflação tem vindo do grupo de alimentos, especialmente legumes e verduras, com oferta prejudicada pelas más condições climáticas. Foto: Divulgação

Outra pressão sazonal sobre a inflação vem da alta dos preços administrados, em que a decisão de reajuste está nas mãos do governo. São preços de produtos, serviços e tarifas, como combustíveis, transporte público e energia elétrica, dentre outros.

O consumidor que tenta driblar esses reajustes não tem muito que espernear, porque a margem de manobra é estreita, mas, dependendo do produto ou serviço, existem algumas saídas, desde que exercite sua criatividade e tenha disposição para chegar lá, à economia no bolso.

Economia

Uma economia que pode ser feita é com a redução do consumo de energia elétrica, que ficou mais cara em algumas regiões do País desde, por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). São aumentos periódicos, em geral anuais, independentemente da cor da bandeira tarifária, que sinaliza cobrança adicional ou não na conta de luz, dependendo do custo de energia na geração.

O custo da energia elétrica é um dos itens que mais pesam no cálculo da inflação. Em contrapartida, a economia no consumo de luz, para pagar menos por ela, é uma dessas decisões que dependem apenas do usuário. A lógica é clara, quanto menos luz consumir, menor será o valor da conta.

PARA ECONOMIZAR: Confira dez dicas simples e práticas que podem ajudar a evitar que o custo de energia elétrica fique muito salgado.

1. Sistema elétrico

Os curto circuitos são muito comuns e, em geral, são identificados e percebidos apenas quando a conta chega apresentando cobranças excessivas. Convém contratar um profissional da área para revisar as instalações elétricas, assegurar que não existem fugas de energia e executar as manutenções necessárias.

2. Desconecte os aparelhos

Quem deixa o aparelho conectado na tomada, mesmo desligado, não sabe que esse hábito consome energia de forma constante e silenciosa. Os poucos segundos ‘perdidos’ para plugar e desplugar os aparelhos podem render boa economia na conta do final do mês.

3. Ar-condicionado

Para otimizar a utilização desse aparelho ou do aquecedor, procure manter o termostato regulado e mantenha portas e janelas fechadas quando os aparelhos estiverem ligados para evitar gasto excessivo. Certifique-se também de que não há obstrução da temperatura dos equipamentos para que eles não se superaqueçam. É importante ainda a cada início de temporada, seja de frio, seja de calor, fazer a manutenção dos aparelhos.

4. Uso dos eletrodomésticos

Deixe os aparelhos ligados apenas quando necessário. Evitar hábitos como deixar a televisão ligada ou deixar o carregador do celular conectado na tomada.

5. Manutenção

Procure fazer a manutenção periódica dos aparelhos eletrônicos, atento à ocorrência de possíveis curto circuitos. É indicado também revisar constantemente toda a instalação elétrica, sobretudo em casas antigas, para que os reparos sejam executados antes que os problemas apareçam.

6. Lâmpadas antigas

As versões mais econômicas ajudam a reduzir até 80% o consumo de eletricidade. As lâmpadas de LED, ainda que pouco mais caras, são mais eficientes que as de luz branca e têm vida útil de até 20 anos. Visto por essa perspectiva, a troca é bastante rentável.

7. Celular

A menos que a bateria esteja totalmente esgotada, evite deixar o aparelho conectado ao carregador por toda a noite. Além do consumo desnecessário de energia, o hábito reduz a vida útil da bateria e não garante que a carga dure mais tempo.

8. Uso de secadoras e máquinas de lavar louça

A secadora de roupa é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia. A menos que seja uma emergência, seque as roupas naturalmente. A dica vale para a máquina de lavar louça, que, além da energia, consome bastante água.

9. Renove os eletrodomésticos

Os aparelhos antigos costumam ser menos eficientes, sobretudo os que liberam calor quando estão em uso. Ao comprar um modelo mais recente, certifique-se de que ele tem etiqueta de eficiência energética.

10. Instalação de aparelhos elétricos

Equipamentos como geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupas, dentre outros, têm o rendimento afetado dependendo do lugar onde estiverem colocados. Próximos de fontes de calor, como em locais onde o sol os atinge diretamente, por exemplo, tendem a funcionar com mais dificuldade, portanto com maior consumo de energia elétrica. Procure instalá-los em espaços onde possam ventilar e não superaquecer.