Dicas para quem quer alugar um imóvel

O aluguel é uma alternativa sempre muito buscada por quem precisa de um imóvel, seja para morar ou trabalhar. Além de evitar juros de financiamento ou a descapitalização pela compra, uma das vantagens da locação é a possibilidade de escolha e troca de imóvel, sempre que necessário. “A locação não te prende a um imóvel específico.

Ao mudar de local de trabalho ou estudos, é possível fazer a troca geralmente depois de um ou três anos de contrato, dependendo do acordo. Essa é uma das grandes vantagens de optar pela locação e não compra do imóvel”, conta a gerente de locação Danielli Prestes. Por outro lado, alguns cuidados são necessários para garantir que seja feito um bom negócio. Confira: Foto: Adobe Stock

Garantia locatícia

A segurança de que nada irá atrapalhar o sossego do seu novo lar depende de alguns cuidados essenciais durante a contratação, como ter a garantia locatícia, por meio de uma seguradora. Esse tipo de seguro garante o ressarcimento em caso de danos causados por vazamentos ou problemas elétricos, além de prejuízos causados por terceiros ou dentro e fora da residência.

Contrato

Na hora de conhecer o imóvel e conversar com o proprietário, as propostas podem ser as melhores e estar tudo dentro do esperado. Mas a segurança de tudo que foi acordado só vale se estiver especificado no contrato. “Fique alerta aos contratos, pois é importante ter total garantia de que tudo que foi apresentado a você e sua família estará descrito no documento”, alerta Danielli.

Condições do imóvel

A análise do imóvel é de extrema importância. Não se intimide em perguntar e saber tudo sobre estrutura, condomínio e todas as características do seu novo lar. Tenha em mente que a localização também precisa ser considerada, para suprir as necessidades de toda família. Analisando todos estes itens e tendo garantia de que o imóvel realmente é o que você precisa, evita decepções futuramente.

Imobiliária de confiança

Algo que frequentemente acontece com quem está buscando alugar é escolher primeiro o imóvel disponível para locação. Mas a grande sacada para quem quer garantir um bom negócio é começar a procura pela imobiliária. Danielli indica que o locatário pesquise, conheça a história da empresa e procure conhecer mais sobre a equipe e o quanto a empresa é reconhecida pelos negócios que já foram feitos.

“Conheça a forma de atendimento, se tem pessoas qualificadas e as garantias de locação. Essa é a dica chave para quem quer garantir a segurança”, comenta. Tanto em questão de procura pelo imóvel ideal para toda a família quanto em praticidade com papéis e todas as etapas de uma locação, quanto mais qualificados e excelentes os profissionais que a imobiliária tenha, mais conforto e segurança você poderá garantir ao seu negócio.

Consultoria especializada

Outro grande diferencial é procurar por uma empresa que proporcione consultoria em locação para garantir pela segurança e confiabilidade do cliente.

“O mercado está saturado de corretor. Por isso, prestamos, de fato, uma consultoria: desde a recepção até a análise do perfil do cliente, necessidades da família e todas as questões mais burocráticas, complementa a gerente de locação. Nisso, o cliente não é influenciado por valores de aluguel e pelo que o proprietário apresenta do imóvel, mas sim pelo que ele precisa e tem ajuda para conhecer muito bem o imóvel. Com a consultoria especializada, o cliente garante a ajuda do profissional que tem experiência no mercado e aliando isso com a análise do perfil de cada pessoa, chegamos a um bom negócio”.