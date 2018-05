Dicas básicas para o sucesso ao prestar concursos

A aprovação no concurso público depende muito da preparação do candidato. Quando se domina as disciplinas constantes do conteúdo programático pedido pela banca examinadora no edital, tudo fica mais fácil.

Foto: Divulgação

Contudo, para realizar uma boa prova é necessário que o concurseiro siga algumas regras básicas. Gabriel Henrique, coach de carreira e professor da Central de Concursos, conta quais são elas. Confira:

1. Preparação

Prepare-se de maneira tranquila e consciente para o concurso sem se importar com o número de candidatos. Certifique-se das provas que deve prestar e seu conteúdo; selecione os livros e apostilas para o seu estudo; avalie o tempo disponível e faça uma distribuição racional.

2. Revisão

No período de revisão você não vai estudar tudo de novo. Faça a revisão lendo nos textos as partes sublinhadas e as anotações feitas. Estude pelos resumos, esquemas e fichas que você preparou durante sua fase de preparação.

3. Comece pelas mais fáceis

Leia a prova de forma abrangente. Avalie as questões e veja as que você conhece bem, as que conhece regularmente e as que parecem difíceis. Inicie a resolução da prova pelas questões que julgar mais fáceis, passando para as de dificuldades média e, somente no final, resolva as de maior dificuldade.

4. Faça um rascunho

Antes de dar a sua resposta organize tudo em um rascunho. A realização de um bom esquema é fundamental para as questões discursivas, quando houver. Cuidado com a ortografia, cuidado com os cálculos e cuidado, no caso da múltipla escolha, com a marcação no cartão-resposta.

5. Controle o horário

Aproveite bem todo o tempo concedido para o exame. Antes de terminar a prova, aproveite um bom espaço de tempo para fazer a revisão final. Nessa fase, muitos equívocos acabam sendo detectados e, com isso, o candidato garante pontos preciosos.

6. Estudo permanente

Crie o hábito de estudar permanentemente, e não apenas visando a este ou àquele concurso. Muitas vezes surgem oportunidades na qual você terá de mostrar o seu desempenho acadêmico e já estando bem preparado você estará em melhor condição do que muitos de seus concorrentes.

Fonte: www.centraldeconcursos.com.br