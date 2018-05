Diarista inscrita como MEI garante benefícios sociais

Uma pessoa que presta serviços como diarista – a que trabalha em geral até duas vezes por semana em uma residência sem vínculo de emprego (sem registro em carteira) – também pode cadastrar-se como microempreendedor individual (MEI). Com uma contribuição de apenas R$ 52,70 por mês ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma trabalhadora inscrita como MEI assegura benefícios previdenciários como auxílio-maternidade e aposentadoria por idade.

Estima-se que existam aproximadamente dois milhões de diaristas no País. São, em sua maioria, trabalhadoras que com a mudança da legislação, em janeiro de 2015, passaram a ter a possibilidade de cadastrar-se como Microempreendedor Individual (MEI). A inscrição permite que elas saiam da informalidade e assegurem direitos previdenciários. Foto: Divulgação

A diarista que sai da informalidade e se cadastra como MEI, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPJ), poderá emitir notas fiscais e prestar serviços até para empresas.

O microempreendedor individual é o profissional que trabalha por conta própria e se formaliza como pequeno empreendedor, desde que o faturamento da empresa não passe de R$ 81 mil por ano.

O registro no CNPJ facilita a abertura de conta bancária, a obtenção de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Existe também a vantagem tributária. Enquadrado no Simples Nacional, o MEI ficará isento dos tributos federais, como Imposto de Renda, IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS (Programa de Integração Social), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido).

As diaristas pagam, no momento, contribuição mensal de R$ 52,70, destinado à Previdência Social e ao ISS (Imposto sobre Serviços). O valor da contribuição é atualizado todo ano, de acordo com a variação do salário mínimo. As contribuições garantem ao MEI acesso a benefícios, como auxílio-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, entre outros.

CADASTRO

O registro do MEI é gratuito e feito no campo “formalize-se” do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.com.br). Após a inscrição, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o número de inscrição na Junta Comercial são obtidos imediatamente, sem a necessidade de encaminhar nenhum documento.

O MEI poderá fazer sua formalização gratuitamente ainda com a ajuda de empresas de contabilidade que são optantes pelo Simples Nacional, nas agências do Sebrae e prefeituras.

O microempreendedor individual, incluída a diarista, precisou recolher a contribuição previdenciária de abril ao INSS até segunda-feira. O microempreendedor pode emitir a guia de recolhimento no Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), onde é possível regularizar os pagamentos em atraso.

O site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) também possibilita o acesso e a impressão dos boletos. Quem atrasou o recolhimento da contribuição paga multa diária de 0,33% e o valor corrigido pela taxa Selic mensal.