Desemprego não dá trégua e segue patamar elevado

A reação da economia está sendo bem mais lenta e modesta do que a projetada pelos agentes econômicos e incapaz de gerar vagas de trabalho, de modo a reduzir os altos níveis do desemprego no País.

Pelos últimos dados do IBGE, falta trabalho para 27,7 milhões de brasileiros. Isso é mais que toda a população da Austrália, por exemplo, com um total estimado em torno de 25 milhões de habitantes, ou mais do que o dobro da população de países como Portugal, com pouco mais de 10 milhões de pessoas

Esse total reúne os desempregados, aqueles que não trabalham, mas procuraram emprego nos últimos 30 dias, que somam 13,7 milhões de pessoas. Foto: Divulgação

Os subocupados, que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais, que contabilizam um universo de 6,2 milhões. E há ainda os que fazem parte da força de trabalho, mas estão fora do mercado sem procurar emprego por diferentes motivos, principalmente por desalento, num total de 7,8 milhões.

Especialistas no assunto ressaltam que a recuperação econômica contribuiu com a criação de empregos, mas a questão está na qualidade dos postos. Houve queda na oferta de oportunidades com carteira assinada, jornada integral e regular.

Seja como for, o processo de melhoria no mercado de trabalho, com capacidade de absorver toda essa mão de obra, deve demorar, especialmente num ano de eleições, em que muitos empresários ficam em compasso de espera até saber por quem o País será comandado.

O QUE FAZER

É sempre difícil reagir prontamente a uma situação dessas, mas a postura de quem ficou sem emprego pode fazer toda a diferença. Quanto antes conseguir assimilar o baque e partir em busca de novas oportunidades melhor será para o profissional. Quanto menos exigências houver em relação ao novo posto mais amplo o leque de opções de recolocação. O desânimo e a falta de autoestima só tendem a piorar o quadro.

Melhorar o currículo nessa fase é sempre uma boa estratégia para o enriquecimento da formação profissional ou desenvolvimento de novas habilidades. Isso tende a neutralizar os impactos negativos que o desemprego pode trazer para a carreira. E nem sempre é preciso ter dinheiro para cursos regulares ou de especialização. Na internet é possível encontrar vários deles e gratuitos.

Manter as redes de contato seja por e-mail, redes sociais, também pode ajudar a encontrar um novo trabalho, assim como participar de feiras, seminários, e outros eventos que permitam o encontro e a conversa com pessoas do mercado.

Administrar bem o tempo, implementando uma rotina produtiva em que possa conciliar as saídas em busca de novos empregos com horas de estudo e também de lazer. E controlar as finanças, evitando dívidas e falta de dinheiro, tende a ser uma pressão a menos em uma situação já bem complicada.

Convém cuidar da saúde também. Nesse período, o profissional tende a ficar mais suscetível a problemas emocionais, e em casos mais extremos, em que a situação estiver fora de controle, vale a pena procurar um psicólogo ou um orientador (coach) para recolocar a vida nos trilhos.