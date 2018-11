Cuidados antes de comprar ou vender um carro

Ter um veículo ainda segue como sonho para grande parte da população. A liberdade e as facilidades oferecida pelo automóvel são atrativos para as pessoas – e torna o mercado de seminovos e usados extremamente interessante apesar do cenário de retração econômica do país. Os preços em conta fazem com que a quantidade de carros negociados entre os consumidores seja muito maior do que a que envolve os veículos 0km.

Em agosto, por exemplo, a venda de veículos automotores seminovos e usados cresceu 14,69% em agosto com julho. Apesar do cenário de instabilidade que ainda existe no país, houve um ligeiro aumento de 0,05% nos oito primeiros meses de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Foto: Freeimages.com

Entretanto, antes de sair para tentar comprar ou vender seu automóvel, é preciso seguir algumas recomendações importantes. Confira:

PREÇO ADEQUADO

É certamente o ponto mais difícil tanto para quem vende quanto para quem deseja comprar um veículo. De um lado, o vendedor que estima um valor elevado pelo seu bem. Do outro, o interessado que deseja negociar para pagar o preço mais vantajoso possível.

Até pouco tempo atrás, a tabela FIPE era a principal fonte de referência nesta situação, mas o valor é muito discrepante do praticado pelo mercado por não considerar diferentes variáveis, como o histórico do automóvel e as diferentes versões que um determinado modelo possui. Com o avanço da tecnologia, há programas e aplicativos que conseguem determinar o preço exato para aquele carro específico.

HISTÓRICO DO VEÍCULO

Para chegar ao preço ideal, é necessário saber tudo o que aconteceu com o carro. Histórico de acidentes, manutenção, vistorias, revisões realizadas, troca de equipamentos, avarias e até mesmo se ele sofreu com enchente ou não são fatores que devem ser levantados e checados antes da negociação.

Esses pontos interferem diretamente no preço e qualquer informação falsa ou pela metade pode trazer consequências sérias para as duas partes. Uma das formas de fazer isso é contratar um profissional especializado em inspeção, mas a tecnologia também pode ajudar por reunir todos os dados do veículo em uma única plataforma.

DOCUMENTAÇÃO

Por fim, certifique-se de toda documentação necessária para levar o negócio adiante. Sem ela, é impossível concretizar a venda e passar o veículo para o novo proprietário.

Em resumo, o vendedor deve preencher e reconhecer firma do Certificado de Registro de Veículo (CRV), original e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), RG, CPF e comprovante de endereço do novo proprietário, duas vias do formulário do Renavam, dois decalques do chassi e comprovante de pagamento da taxa de emissão da nova CRV.

Entretanto, antes de chegar nesta etapa, certifique-se de débitos pendentes, como IPVA, e multas antigas.

Fonte: Roberto Bottura, CEO da Checkprice, empresa especializada na oferta de informações online de veículos