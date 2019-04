Cuidado com os preços nesta Páscoa

Para quem pretende comemorar a Páscoa, mas preservando o bolso, há alguns cuidados a serem tomados, especialmente estes: saber quanto pode gastar, definir o que e quando comprar, e tentar substituir a bacalhoada na Semana Santa. Isso porque itens que são usados no preparo do prato puxaram a arrancada da inflação nos últimos dois meses.

Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o preço da batata-inglesa subiu nada menos de 73%, com a oferta prejudicada pelas chuvas do primeiro trimestre. O pimentão ficou 32% mais caro, a cebola, 21%, e o brócolis, 14%. Sem falar do próprio bacalhau, um produto que é importado e, portanto, tem seu preço afetado pela alta do dólar. Foto: Divulgação

Mas nem por isso, a festa estará comprometida, porque os peixes nacionais tiveram alta de 1,56% e, segundo técnicos da Fecomercio, são ótima pedida para a ocasião. Para quem quer economizar, a recomendação é para substituir o bacalhau por outros peixes como badejo, manjuba, pirarucu, abrótea, merluza e traíra. Nada como encontrar uma boa receita e usar a criatividade para preparar opções saborosas e mais em conta.

Ainda com relação a alimentos, não dá para deixar de falar dos chocolates e dos ovos de Páscoa, porque não dá para ignorar a magia e a sedução trazidas pelos ovos de chocolate para a ocasião. No entanto, é sabido que o preço do quilo do ovo supera e muito o de uma barra de chocolate, ou de bombons.

Para ter uma noção mais precisa da diferença de preço entre produtos de chocolate, uma rápida pesquisa mostrou que o quilo do ovo de páscoa “Sonho de Valsa” sai por R$ 145,42; o quilo de uma barra de chocolate ao leite “Garoto”, por R$ 35,99; o quilo de bombons “Sonho de Valsa”, por R$ 39,99; e o quilo de bombons “Garoto”, por R$ 27,90. A disparidade é ainda maior para ovos que trazem surpresas e brinquedos.

QUANDO COMPLICA

Quando a questão envolve adultos, fica mais fácil argumentar sobre as vantagens em festejar a Páscoa com barras ou bombons. A situação se complica quando há crianças para presentear. Uma saída pode ser a combinação de comprar e entregar o ovo depois da data, isso porque os preços simplesmente despencam. Vale a pena esperar pelas liquidações, só que aí o consumidor deve ficar atento se os preços realmente estão mais baixos, se os produtos estão em perfeitas condições, além de verificar o prazo de validade.

Se a decisão foi mesmo pelos ovos, o ideal é fazer uma boa pesquisa, porque há uma variação expressiva de preços entre os diferentes locais e partir para a compra o quanto antes. Quanto mais perto da data, mais caros ficam os ovos.

Outros cuidados além do preço

Não é apenas com o preço que se deve ter atenção em relação aos ovos de Páscoa, mas com uma série de outros fatores que vão das condições de fabricação até da embalagem. O consumidor deve verificar se não há sinais de violação do conteúdo, evitando os produtos amassados ou pacote danificado.

Se a compra for em um supermercado, é preciso observar se o produto está longe de produtos de limpeza, de odor forte ou fontes de calor, situações que podem alterar o alimento.

Os cuidados devem ser redobrados se a compra for feita em comércio informal, nos camelôs. Isso porque as condições de armazenamento e a exposição ao sol a que estão sujeitos os produtos contribuem para a deterioração do chocolate.

Sem falar que, nesse caso, o consumidor perde o direito de reclamar se houver algum problema com a mercadoria, pois não há entrega da nota fiscal e nenhum tipo de garantia. Por essas e por outras, esses locais devem ser evitados para aquisição dos ovos.

Ovos que trazem brinquedos

Quando os ovos trazem brinquedos no seu interior, deve-se observar se a embalagem contém o selo de certificação de qualidade do Instituto Nacional de Normatização, Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO) e para qual idade os brinquedos são recomendados.

Tanto o ovo como o produto que vêm dentro ambos estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e devem preencher todas as características de qualidade e segurança. Portanto, se não houver informações sobre o brinquedo incluído na embalagem, o consumidor não deve comprar. O risco às crianças é grande, principalmente porque a maioria pode conter peças pequenas proibidas a menores de 3 anos.

O fornecedor pode ser responsabilizado por eventual acidente causado ao consumidor pelo brinquedo se descumprir o dever da informação sobre o produto ou caso o produto tenha algum vicio de qualidade Também é certo que o brinquedo descrito na embalagem integra o produto e, se o ovo estiver vazio, sua falta vai configurar uma quebra da oferta.

O brinquedo tem a mesma garantia do CDC para venda de produtos: 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis.