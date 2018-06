Crescem ações judiciais por dívida condominial

O número de ações contra moradores que estão com o pagamento de condomínio em atraso vem crescendo e com velocidade maior do que no ano passado. Sinal de que a crise financeira não só não passou como tem atingido mais consumidores.

Pelos dados pesquisados pelo Sindicato da Habitação, Secovi-SP, de janeiro a abril deste ano, foram protocoladas 4. 016 ações no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que é 22% superior ao que foi registrado no mesmo período em 2017, com 3.283 ações. Foto: Freeimages.com

Segundo Eduardo Azevedo, diretor da Azvas Síndicos Profissionais, para o devedor, o atraso acarreta multa, juros e a proibição de votar nas assembleias, prevista no artigo 1335 do Código Civil, além de ficar sujeito ao pagamento de multa punitiva de cinco vezes o valor do condomínio, caso falte com frequência a esse compromisso – artigo 1337 do Código Civil. Mais grave ainda é o risco de perda do imóvel.

Para o vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínios do Secovi-SP, Hubert Gebara, o pagamento em atraso, ainda que dentro do próprio mês de vencimento, já traz problemas para o síndico, que pode ficar sem dinheiro em caixa para fazer frente às despesas essenciais do prédio.

Ele explica que a maioria das contas do condomínio como salários, INSS, FGTS, contas de água, luz, gás, costuma vencer na primeira quinzena do mês e para não atrasar esses pagamentos, a solução pode ser trabalhar com um orçamento extra que possa cobrir a inadimplência.

ACORDO

Com o novo Código de Processo Civil (CPC), que entrou em vigor em março de 2016, a cobrança de dívidas de condomínios ficou mais rápida. Isso porque com ele foi eliminada a primeira fase do processo, que consistia em provar a existência da dívida. Somente após a comprovação é que se pedia a execução dos valores devidos.

O diretor da Azvas explica que os inadimplentes podem ser citados para pagar a dívida em três dias sob pena de penhora, em caso de litígio. “O juiz pode determinar a penhora de contas bancárias e mesmo levar o imóvel a leilão, por isso batemos na tecla de que a melhor solução é evitar que o caso chegue à Justiça”.