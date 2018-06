Cotista tem até junho para sacar

Termina daqui a pouco mais de um mês, em 30 de junho, a temporada de resgate do abono salarial de 2016. Dados mais recentes indicam que cerca de 10% dos 24,4 milhões de trabalhadores, ou aproximadamente 2 milhões de participantes do programa, com direito ao recebimento do abono salarial de 2016 ainda não retiraram o benefício.

O abono salarial do PIS/Pasep exercício 2017/2018 começou a ser pago em 27 de julho de 2017 e o período de liberação vai até 29 de junho, independentemente do prazo inicial para pagamento dos lotes. Foto: Divulgação

O abono será pago ao trabalhador que estava inscrito no PIS há pelo menos cinco anos em 2016, atuou com registro em carteira no mínimo 30 dias em 2016, recebeu em média até dois salários mínimos por mês e teve seus dados enviados pela empresa onde trabalha ao governo por meio da Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O valor do benefício varia de acordo com o número de meses de trabalho do participante do programa em 2016. Varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou 12 meses recebe R$ 954, valor do salário mínimo em vigor desde janeiro último. Quem teve tempo de trabalho menor em 2016 recebe o valor proporcionalmente aos meses de ocupação. Quem esteve em atividade por apenas um mês, por exemplo, embolsará R$ 80.

O trabalhador que quiser saber se tem direito ao benefício poderá acessar http://verificasd.mtb.gov.br/abono/, uma ferramenta que o Ministério do Trabalho disponibiliza para os trabalhadores.

Para consultar, basta digitar o número do CPF ou do PIS-Pasep e a data de nascimento.

A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também fornece informações sobre o PIS/Pasep.

É possível fazer a consulta sobre o PIS ainda no “Aplicativo Caixa Trabalhador”. No site www.caixa gov.br/PIS, o trabalhador escolhe as abas “Você”, “Serviços Sociais”, “PIS” e “Consulta o Pagamento”.

COMO RETIRAR

O trabalhador de empresas do setor privado retira o abono na Caixa Econômica Federal e quem é servidor público, no Banco do Brasil. Quem tem o Cartão Cidadão e a senha cadastrada pode sacar o abono do PIS nos terminais de atendimento da Caixa ou em casas lotéricas.

O participante que não tiver o cartão pode receber o benefício em qualquer agência da Caixa, com um documento de identidade. Informações sobre o PIS podem ser obtidas também pelo telefone 0800-726 0207 da Caixa.

Os servidores públicos correntistas do Banco do Brasil, que recebem pelo Pasep, devem verificar se o benefício não foi depositado em conta, antes de procurar uma agência do banco. É preciso um documento de identificação para o saque. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 0001.