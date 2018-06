Como baixar a conta de luz, que está mais cara este mês

Com a mudança na bandeira tarifária, a conta de luz vai pesar mais no orçamento deste mês e contribuir também para uma inflação mais alta. O motivo está no baixo nível de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, por falta de chuvas, o que diminui a geração de energia elétrica. Para suprir essa deficiência são acionadas as termelétricas movidas por carvão que operam com custos mais elevados. A diferença maior no custo de produção é repassada para o consumidor.

Para escapar desse custo adicional na conta, o consumidor pode mudar ou adotar alguns hábitos caseiros para reduzir o consumo de energia. Um pouco de organização e controle vai ajudar a gastar menos energia ou a consumi-la de forma mais consciente. É uma economia que vai depender de atitudes e participação de cada pessoa da família. Foto: Divulgação

APAGUE AS LUZES

Não deixa de ser repetição do óbvio dizer que as lâmpadas devem ficar apagadas em ambientes que não exigem iluminação. Mas quantas vezes esquecemos de apagá-las ao sair de um quarto, ao deixar a cozinha e outros ambientes. Aproveite ao máximo a luz do dia, deixando as cortinas, portas e janelas abertas.

Procure pintar as paredes com cores claras que contribuem para maior luminosidade no ambiente, reduzindo a necessidade de lâmpadas ligadas. Use lâmpadas fluorescentes, que são até 75% mais econômicas, além de ter garantia contra a queima prematura. É providencial, para a longevidade de sua vida útil, evitar apagar e acender as luzes a todo momento, porque o maior consumo das fluorescentes está no ato de acender.

NO CHUVEIRO

A economia de energia elétrica pode ser perseguida em cada canto e atividade da casa. O chuveiro é um dos aparelhos que mais consomem energia. Por isso, os banhos devem ser rápidos e, principalmente no calor, com o chuveiro desligado enquanto se ensaboa ou lava os cabelos. Colocar a chave na posição “verão” pode levar a uma redução de até 30% do consumo. A limpeza regular dos buraquinhos ajuda também a aumentar a vazão da água e o bom funcionamento do aparelho.

NA COZINHA

As geladeiras e os freezers devem ficar afastados de móveis ou paredes ou fontes de calor, como o fogão ou lugar exposto ao sol, para ter maior eficiência. Guardar alimentos quentes ou abrir constantemente a porta exige mais trabalho do motor para resfriar novamente o ambiente interno do aparelho. A borracha de vedação da porta deve ser mantida em bom estado para a manutenção da temperatura adequada. No inverno, o termostato deve ser regulado para racionalizar o consumo.

LAVAR E PASSAR

No cuidado com as roupas, convém acumular o maior número de peças de roupa para lavar ou passar, racionalizando o uso de máquina de lavar e ferro elétrico. Passe as roupas que precisam de menor calor por último, até mesmo com o ferro já desligado.

MAIS DICAS

Mesmo deligados, os aparelhos eletrônicos não devem ficar plugados nas tomadas. Quando não estiver em uso, o monitor do computador deve ser desligado ou utilizado o modo de economia de energia.

Especialmente no verão, o uso de ventiladores aumenta consideravelmente. Saiba que, quanto maior o diâmetro das hélices, maior o consumo de energia. Ao usar o ar-condicionado, as portas e janelas devem ficar bem fechadas para aumentar a eficiência do aparelho.

A preferência deve recair sobre os eletroeletrônicos com selo Procel, porque são mais eficientes. Procure não usar extensões ou benjamins que desperdiçam energia. E não durma com a TV ligada, programe-se ou então acione o dispositivo para que o aparelho desligue sozinho.