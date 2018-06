Brincar de estátua em tempo de crise

Para o professor de Administração Estratégica e Superintendente Geral do Instituto Mauá de Tecnologia, Francisco Olivieri, vale a pena comprar apenas o que for necessário, para evitar gastar mais com esse aumento de preços, que ele acredita seja pontual, por causa da greve dos caminhoneiros. O mesmo critério de restrição deve ser observado em relação às compras em geral.

“Mesmo que saia para ir ao shopping para comprar algo que não afetado pelo abastecimento, como uma roupa ou um sapato, que já estão nos estoques das lojas, a pessoa tem de se deslocar e enfrentar os problemas com o transporte. Mais ainda, se vai à praça de alimentação, os preços devem estar mais altos e poderá gastar mais”. Foto: Divulgação

Portanto, quanto menos sair de casa, menos o consumidor tende a ser atingido pela alta de preços ou escassez de produtos. É hora de brincar de estátua.

PROCON

Em uma situação como essa, o consumidor que é prejudicado fica de mãos atadas, explica Silvana Bezerra da Silva, da Comunicação Social do Procon-SP No caso dos que forem impedidos de viajar, por exemplo, de avião ou ônibus por falta de combustível, não têm como acionar a companhia aérea ou a empresa, porque os motivos são alheios à vontade e decisão delas.

A mesma coisa para quem não recebeu ou recebeu com atraso as mercadorias encomendadas, ou correspondências pelos Correios.

A situação é diferente, no entanto, no caso de postos de combustíveis que estejam cobrando preços abusivos. Ela exemplifica o caso de um posto que de uma hora para outra para de atender ao consumidor sob argumento de falta de combustível e reabre momentos depois cobrando preços bem mais elevados. Aí é preciso denunciar, que o posto poderá ser autuado, após checagem dos cupons fiscais, notas de abastecimento para verificar se o estabelecimento recebeu o produto a preços mais elevados, ou não.

Assim, o papel do consumidor até que a situação seja normalizada, é recusar as práticas abusivas, adiando compras, substituindo produtos, economizando no preparo dos alimentos e procurando pelas melhores opções de compra.