Pouca gente sabe, mas os três maiores bancos privados do País – Bradesco, Itaú e Santander – e o Banco do Brasil oferecem 150 cursos online gratuitos, abertos ao público em geral. As áreas são as mais diversas, como administração, finanças, idiomas, informática, desenvolvimento profissional e pessoal. E dá para aprender até chinês.

Usando suas plataformas de tecnologia, os bancos oferecem os cursos à distância e um dos mais procurados é o de empreendedorismo. Foto: Divulgação

Para atender a essa demanda, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) desenvolveu, em parceria com o Sebrae, materiais de estudo para a área que estão disponíveis no “Canal do Empreendedor”, no seu site de finanças pessoais www.meubolsoemdia.com.br. Ali será possível acessar informações sobre o cotidiano dos empreendedores por meio de matérias, vídeos, infográficos, com dicas para ampliação dos negócios, instruções sobre controle do fluxo de caixa e um passo a passo de como se tornar um microempreendedor individual (MEI).

NO BRADESCO

Na Escola Virtual, da Fundação Bradesco, o curso de empreendedorismo e inovação foi o mais procurado no ano, entre os 95 cursos gratuitos oferecidos pela instituição para os interessados acima de 14 anos. A demanda também foi expressiva para as aulas de Estratégia de Negócios, Introdução à Administração, Finanças Pessoais, além de Excel básico, Língua Portuguesa e Comunicação Escrita.

Mas, além desses, a Fundação oferece 66 cursos de informática, incluindo temas como Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento Mobile, Informática Básica, Navegadores, Sistemas Operacionais, entre outros. As informações podem ser acessadas pelo endereço https://www.ev.org.br/.

NO SANTANDER

Também voltado para empreendedores, o Programa Avançar, do Santander está disponível para cliente ou não clientes e tem como objetivo apoiar o crescimento de pequenas e médias empresas. No total, são 44 cursos online. O de idiomas inclui Inglês, Espanhol e Chinês, e na grade geral estão os de Liderança, Comunicação Empresarial, Gestão de Carreira, Finanças Básicas para Empreendedores, Marketing para Empreendedores e Como Fazer Investimentos. Outras informações podem ser acessadas pelo endereço: https://www.santandernegocioseempresas.com br/desenvolvimento/cursosonline.html.

NO ITAÚ

O Itaú tem seu programa direcionado ao empreendedorismo feminino com o curso digital “Plano de crescimento: como transformar negócios em sucesso”, disponível pela plataforma eduK. Trata-se de um curso e-learning, em vídeo, que faz parte do “Itaú Mulher Empreendedora”. O objetivo é capacitar mulheres em suas trajetórias profissionais. O curso pode ser acessado pelo link: https://www.eduk.com br/cursos/11-negocios/12252-plano-de-crescimento-como-transformar-negocios-em-sucesso.

NO BANCO DO BRASIL

A Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB) tem 16 cursos abertos à comunidade, entre eles o de Gestão Empreendedora e Inovação; Liderança, e Prevenção e Combate à Corrupção. Informações podem ser obtidas no endereço: https://www.unibb.com br/saiba-mais#/cursos-abertos.