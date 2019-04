Avalie sobre quitar imóvel antes do prazo

Esta é uma conta que interessa para quem paga parcelas mensais de um financiamento da casa própria, com juro perto de 12% ao ano, teto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), e tem dinheiro em aplicação financeira rendendo próximo da Selic, em torno de 6,50% ao ano.

Uma rápida passada de olhos nesses números indica que a pessoa paga no crédito imobiliário quase o dobro da taxa de juros que recebe como rendimento de uma reserva financeira mantida em aplicação. Fundos de investimento – de renda fixa e DI -, as opções conservadoras mais procuradas na família dos fundos, rendem, na média, entre 0,40% e 0,50% líquido ao mês, ou cerca de 4,90% a 6,10% ao ano.

A caderneta de poupança remunera com 0,37% ao mês ou 4,55% ao ano. Menos até, portanto, que a taxa Selic, de 6,50% ao ano, que serve de referência para o cálculo da remuneração dessas aplicações.

Foto: Divulgação

O teto de juros cobrados no financiamento imobiliário pelo SFH é 12% ao ano. Ainda que os contratos imobiliários estejam sendo firmados com juros mais baixos, em torno de 10% a 9% ao ano, a diferença entre o que o comprador recebe na aplicação e o que paga na prestação é ampla.

A disparidade entre as duas taxas – a que a aplicação paga e a que o compromisso exige – fica maior se o dinheiro que o comprador tem como reserva está na conta do FGTS. Aí o rendimento cai para 3% ao ano, menos da metade da Selic de 6,50%.

A comparação entre esses números deixa claro que o uso do dinheiro de uma aplicação ou do FGTS que rende menos que o juro pago pelo mutuário no crédito imobiliário, para a quitação antecipada da dívida da casa própria, pode ser boa jogada financeira.

Os contratos de financiamento imobiliário pelo SFH, reajustados tanto pela Tabela Price como pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), têm como indexadores – índices de correção da prestação e do saldo devedor – a TR (Taxa Referencial, que passou a ter variação zero depois que a Selic embicou abaixo de 8,50% ao ano).

Os juros cobrados nos contratos de financiamento habitacional mais antigos rodam próximos do teto de 12% ao ano definidos para o sistema – nos mais recentes, estão abaixo. Fora do SFH, boa parte dos contratos de financiamento de imóveis de maior valor, regidos pela Carteira Hipotecária, está em geral com juros acima desse limite.

A dica é o mutuário comparar o indexador de reajuste do contrato habitacional e a remuneração obtida na aplicação. Supondo que o juro cobrado na dívida imobiliária seja 9% ao ano e o dinheiro esteja na caderneta rendendo 4,55%, existe aí uma diferença de pouco mais de quatro pontos porcentuais que torna vantajosa a quitação antecipada do saldo devedor do contrato.

Como usar o FGTS na quitação

A vantagem será maior se o dinheiro usado na quitação antecipada for o do FGTS. O saldo da conta vinculada do trabalhador rende apenas 3% ano ou 0,25% de juro ao mês e não raro perde até da inflação.

É possível juntar o dinheiro do FGTS com recursos próprios, seja para a liquidação antecipada da dívida, seja para amortização com redução do valor da prestação ou do prazo ou, ainda, de ambos. Como alguns tipos de financiamento não possibilitam o uso do FGTS para esse fim, convém verificar se há possibilidade do emprego desse dinheiro na operação.

O pagamento antecipado da casa própria, para tirar vantagem da diferença dos juros da dívida e da aplicação, vale tanto para os contratos com Tabela Price (em que o valor da prestação permanece constante ao longo do contrato) quanto pelo SAC, em que o valor das prestações mensais se torna decrescente, com seguidas reduções. Os bancos têm simuladores que possibilitam o cálculo para a liquidação da dívida.

O simulador facilita as contas, porque o cálculo do valor da dívida imobiliária na quitação antecipada é diferente do de uma geladeira, em que do valor total devido é descontada a parcela relativa a juros futuros. No crédito habitacional, o mutuário paga o saldo devedor, sem excluir os juros, que são calculados à parte no valor da prestação – a antecipação quita apenas a parte da dívida, sem nenhuma parcela de juro.