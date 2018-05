Setor privado dos EUA gera 178 mil vagas em maio; previsão 187 mil

O setor privado dos Estados Unidos criou 178 mil vagas em maio, de acordo com a ADP. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam 187 mil novos postos. Além disso, a geração de vagas no setor privado do país em abril foi revisada em baixa, de 204 mil antes informado para 163 mil.

A ADP avalia que o aquecido mercado de trabalho dos EUA teve certa desaceleração. “O crescimento das vagas é forte, mas desacelera, com empresas incapazes de preencher um número recorde de posições em aberto. O crescimento salarial acelera em resposta a isso, mais notadamente para os jovens, os que assumem novas vagas e mudam de emprego”, afirma no relatório Mak Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics. “Encontrar trabalhadores está cada vez mais se tornando o principal problema das companhias.”

A Moody’s e a ADP elaboram o relatório em colaboração.