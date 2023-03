Setor de serviços puxa geração de empregos em janeiro no Caged

A abertura líquida de 83.297 vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 40.686 postos formais. O setor foi seguido pela construção, que abriu 38.965 vagas.

Na indústria geral, houve abertura de 34.023 vagas em janeiro, enquanto houve um saldo positivo de 23.147 postos de trabalho no agronegócio.

O comércio registrou o fechamento de 53.524 vagas no mês.

Unidades da Federação

No primeiro mês do ano, em 16 das 27 Unidades da Federação foram registrados resultados positivos no Caged. O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 18.663 postos de trabalho.

Já o pior resultado foi registrado no Ceará, com o fechamento de 3.033 postos de trabalho.

Salário médio de admissão

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada chegou a R$ R$ 2.012,78 em janeiro. Comparado ao mês anterior, houve aumento real de R$ 88,80, alta de 4,62%.