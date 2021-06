Setor de seguros faturou em abril R$ 10,5 bi, alta de 17,3% ante abril de 2020

O setor de seguros faturou R$ 10,5 bilhões em abril, alta de 17,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Boletim IRB+ Mercado. O faturamento marca a 11ª alta mensal consecutiva para o setor. Em 2021, o ganho acumulado é de R$ 42,9 bilhões, crescimento de 13,4% ante o primeiro quadrimestre de 2020, equivalente a R$ 5 bilhões adicionais.

Os principais destaques de abril foram Rural e Vida, subindo 45,2% e 26,3%, respectivamente, segundo a análise. O Rural teve declínio nos sinistros de 18% ao longo do primeiro quadrimestre, conferindo uma das menores taxas de sinistralidade da série histórica (57,4%). Do total de R$ 5 bilhões a mais que o setor faturou no acumulado de 2021 até abril, os ramos Vida e Corporativo de Danos, individualmente, foram responsáveis por R$ 1,7 bilhão e R$ 1,6 bilhão, nessa ordem.

Enquanto isso, no setor de automóveis, a taxa de sinistralidade, de 54,3%, se manteve em patamares baixos, o que favoreceu os resultados do mercado. O levantamento informa ainda que o índice de Sinistros Ocorridos sobre o Faturamento de Competência apresentou aumento de 10,7 pontos porcentuais em abril na comparação com o mesmo mês de 2020. No quadrimestre, a taxa também apresentou incremento: 4,8 pp a mais em relação ao porcentual registrada no mesmo período de 2020.

O Boletim IRB+Mercado, relatório da plataforma IRB+Inteligência, resume as operações de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep em 7 de junho, considerando os seguros de danos, responsabilidades e pessoas.