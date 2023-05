Sete filmes para mudar sua perspectiva sobre dinheiro

Especialistas destacam que aprender a gerir as finanças não precisa ser uma tarefa tediosa ou complicada; confira as dicas

Mais de 70 milhões de brasileiros enfrentam restrições financeiras, de acordo com os dados mais recentes do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, do Serasa. Reconhecendo a importância da educação financeira, especialistas destacam que aprender a gerir as finanças não precisa ser uma tarefa tediosa ou complicada. Na verdade, filmes podem desempenhar um papel significativo nessa missão, contando histórias fictícias ou baseadas em eventos reais. Confira sete títulos que abordam essa temática:

1- Vivendo com um Dólar

O filme retrata a experiência de quatro jovens que viajaram para a Guatemala com a missão de gastar um dólar por dia, sentindo na pele como é viver em situação de extrema pobreza, como 83% dos cidadãos guatemaltecos, segundo pesquisa da ONU realizada em 2017. O filme foi o resultado de uma série de vídeos postados no YouTube que continham relatos da viagem e está disponível para exibição na própria plataforma.

2- Até Que a Sorte Nos Separe

A comédia brasileira conta a história de Tino (Leandro Hassum), que ganha na loteria e, após dez anos, descobre que está falido. Para resolver a situação, ele aceita a ajuda de um vizinho que trabalha como consultor financeiro. O filme retrata com bom humor a importância de poupar e economizar. Disponível na Netflix.

3- O Homem que Mudou o Jogo

O filme narra a história do treinador de um time de beisebol que trabalha com um baixo orçamento para gerenciar a equipe. Estrelado por Brad Pitt, o longa mostra que, mesmo com um baixo capital para investir, é possível colher bons frutos se houver economia e sabedoria. O filme pode ser comprado no YouTube.

4- Quem Quer Ser um Milionário?

Além de uma bela história com ensinamentos de resiliência e motivação, esse filme traz muitos aprendizados sobre finanças. Vindo da periferia de Mumbai, na Índia, Jamal Malik tornou-se o finalista de um programa de perguntas e respostas na TV, concorrendo ao prêmio final de 20 milhões de rúpias. A história nos permite refletir que fazer perguntas nem sempre é a chave para algum problema financeiro, mas sim trabalhar melhor nas respostas. Disponível na Netflix.

5 – Fome de Poder

O filme conta a história de ascensão da marca McDonald’s, revelando como o ex-vendedor ambulante Ray Kroc conseguiu transformar as lanchonetes dos irmãos Mac Donald na famosa rede de fast-food mundial. Coragem, persistência e inovação são algumas das lições que se pode tirar da obra. Disponível gratuitamente no YouTube.

6 – À Procura da Felicidade

Criar objetivos financeiros e se dedicar a eles, apesar das dificuldades, pode ser um dos segredos para construir uma vida mais feliz. Essa é a lição do drama “À Procura da Felicidade”, baseado em fatos reais. Ele relata a história de um homem desempregado que se dedica ao filho e vira corretor de valores por acaso. O personagem segue como um pai amoroso e faz de tudo para que seu filho confie que eles superarão os obstáculos, o que torna a história uma inspiração para enfrentar dificuldades financeiras. Disponível na Netflix.

7 – A Grande Virada

Para quem é empreendedor, esta pode ser uma boa dica. O longa conta a história de três homens que precisam sobreviver em meio a uma redução de custos da empresa em que trabalham. Em meio à trama, os personagens revelam como uma crise econômica pode impactar as estruturas internas de uma companhia e como é importante buscar aperfeiçoamento para acompanhar as mudanças do mercado para ajudar a superar qualquer sinal de crise. Disponível no YouTube.