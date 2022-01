Economia Sessão extraordinária do Cade do dia 26 julga casos de Clickbus e Grupo Guanabara

A sessão extraordinária do Conselho Deliberativo de Defesa Econômica (Cade) convocada para a próxima quarta-feira, 26, julgará a compra da Clickbus pela Bus Serviços e também a reestruturação societária do Grupo Guanabara, conforme publicado pelo órgão no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, confirmando informação antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no início da semana.

A sessão extra foi convocada porque o prazo das operações acaba antes da 1ª reunião ordinária do Cade este ano, que será realizada somente no dia 9 de fevereiro.

Na terça-feira, 18, a convocação da sessão do dia 26, sem a divulgação da pauta, chegou a gerar expectativa no mercado de telefonia de que órgão poderia julgar a compra da operadora Oi por Claro, TIM e Vivo.

No entanto, no mesmo dia, o Broadcast revelou que o caso não entraria na pauta. Uma fonte importante do órgão antitruste garantiu à reportagem que o processo da Oi não será analisado pelo tribunal no dia 26 deste mês.

A reunião dos conselheiros do Tribunal Administrativo do Cade ocorrerá por meio virtual a partir das 10 horas e terá transmissão ao vivo pelo site do Cade e também pelo canal da autarquia no YouTube.