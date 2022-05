Servidores da CGU convocam assembleia para dia 20 para decidir se entram em greve

Os servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) marcaram assembleia para a próxima sexta-feira, 20, às 14 horas, para deliberarem sobre greve por tempo indeterminado. A categoria quer um reajuste salarial de 27%.

Até o momento, os servidores do Banco Central (BC) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão de braços cruzados.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em assembleia realizada nesta terça-feira, 17, os servidores do Tesouro decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, 23.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), sinalizou que concederá um reajuste linear de 5% para todas as categorias do funcionalismo, inclusive para as carreiras do Judiciário e do Legislativo. Entretanto, a proposta, que depende de aprovação de deputados e senadores, não foi enviada ao Congresso Nacional.

As carreiras em greve até o momento são contra o reajuste de 5% e cada uma delas pede reestruturações específicas e reajustes que chegam a até 28%.