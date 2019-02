Serviços profissionais e administrativos caem 1,9% em 2018, mostra IBGE

As perdas nos Serviços profissionais e administrativos e nos Serviços de informação e comunicação mantiveram o volume de serviços prestados no País no negativo em 2018, pelo quarto ano consecutivo.

O setor de serviços encolheu 0,1% no ano passado, com recuos em 58,4% dos 166 tipos de serviços investigados. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os subsetores, os Serviços profissionais e administrativos encolheram 1,9% em 2018, principal impacto negativo sobre a média global, puxados pela retração das atividades de cobranças e informações cadastrais, de soluções de pagamentos eletrônicos, de serviços de engenharia e de vigilância e segurança privada.

Já os Serviços de informação e comunicação caíram 0,5% no ano passado, pressionados pela menor receita recebida pelas empresas do ramo de telecomunicações.

Na direção oposta, houve crescimento nos Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,2%), nos Outros serviços (1,9%) e nos Serviços prestados às famílias (0,2%).

O agregado especial de atividades turísticas cresceu 2,0% em 2018 ante 2017.