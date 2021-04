Serviços acumulam ganho de 24,0% em nove meses de altas, mostra IBGE

A alta de 3,7% no volume de serviços prestados no País em fevereiro ante janeiro fez o segmento completar nove meses consecutivos sem perdas. O ganho acumulado pelo setor de serviços de junho de 2020 a fevereiro de 2021 alcançou 24,0%, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em janeiro de 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços recuperaram enfim as perdas decorrentes da crise sanitária, operando em nível 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

A taxa dos últimos 12 meses recuou 8,6% em fevereiro, o resultado negativo mais intenso da série histórica deste indicador.