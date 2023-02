Serra: Esse foi o mesmo BC, com o mesmo grupo de diretores, que colocou a Selic em 2%

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Bruno Serra Fernandes, sem citar nomes, respondeu nesta quarta-feira, 8, as críticas que a autarquia e sua política monetária vem recebendo, especialmente nesta semana. De acordo com o diretor, a taxa básica de juros no Brasil é maior que nos países desenvolvidos porque a inflação aqui também é maior que nas economias centrais.

“A inflação brasileira é historicamente acima dos países desenvolvidos. Os juros também são maiores porque a inflação é mais alta que a de países desenvolvidos”, disse Serra em evento no município de Macaé, litoral do Rio de Janeiro.

No meio de sua fala, Serra disse que não é o BC que estabelece a meta de inflação, mas sim o Conselho Monetário Nacional (CMN) e que a autoridade monetária atua para atingir a meta estabelecida. “Esse foi o mesmo BC, com o mesmo grupo de diretores, que colocou a Selic em 2%”, disparou o diretor do BC.

Serra também fez questão de enfatizar que o BC passou três anos entregando a inflação praticamente no centro da meta. “O BC é uma instituição de Estado, não de governo”, enfatizou.

Em resposta às criticas à autonomia do BC, Serra disse que se trata de um padrão mundial e que beneficia a sociedade. Segundo ele, poucos países não têm seus bancos centrais autônomos e citou Argentina e Venezuela como exemplos.