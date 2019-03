Serasa promove feirão online para renegociação de dívidas

O Serasa Consumidor, braço da Serasa Experian voltado ao cidadão, promove até o dia 31 de março a 23º edição do Feirão Limpa Nome, um evento para os consumidores com dívidas atrasadas e/ou negativadas renegociarem os débitos com condições especiais. O feirão é online e o consumidor pode fazer os negócios pelo site: www.serasaconsumidor.com.br/feirao.

O site do Feirão Serasa Limpa Nome permite a renegociação diretamente com os credores e de qualquer lugar, com comodidade, segurança e de forma gratuita. As renegociações podem ser feitas pelo computador, tablet ou celular. As condições especiais podem chegar a 90% de desconto.

Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes, as ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário e/ou a simular da melhor condição de pagamento. Também serão apresentados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores.

Nessa edição, uma das as novidades é a promoção Boleto Premiado, onde até 50 prêmios no valor de até R$ 2.000 estarão disponíveis para quem acessar a plataforma durante todo o período de feirão.

22ª edição

Na versão online anterior, realizada em novembro de 2018, mais de 7 milhões de pessoas visitaram o site, resultando em mais de 460 milhões de reais em descontos concedidos. Segundo o Serasa, mais 1 milhão de acordos foram fechados na ocasião.