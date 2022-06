Senador Alexandre Silveira pede convocação de Guedes e presidente da Petrobras na CAE

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) apresentou nesta sexta-feira, 17, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e de Infraestrutura do Senado um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. O parlamentar quer ouvir os dois sobre o novo aumento do preço dos combustíveis, anunciado nesta manhã pela Petrobras.

Em nota, o parlamentar entende que Guedes e Coelho podem causar uma “convulsão social no Brasil”. “Este aumento no preço dos combustíveis anunciado hoje é mais um cuspe na cara da sociedade brasileira”, diz em nota o secretário-nacional do PSD e pré-candidato à reeleição.

Silveira pede ainda a saída do ministro da Economia. “Já não reúne as mínimas condições de seguir no posto, pois está totalmente desconectado da realidade. Não há mais credibilidade”, avalia.

Os requerimentos de convocação podem ser avaliados pelos senadores já na semana que vem.