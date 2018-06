Senado aprova indicação de Parola para cargo de delegado permanente na OMC

O embaixador Alexandre Parola, ex-porta-voz do presidente Michel Temer, recebeu aval nesta terça-feira, 5, do Senado para assumir cargo na Organização Mundial do Comércio (OMC). Por 42 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção, os senadores aprovaram a indicação de Parola, feita pela Presidência da República.

Parola será delegado permanente do Brasil junto à OMC em Genebra, Suíça. Após deixar o Palácio do Planalto, em 2 de maio, o diplomata permaneceu por um mês na presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).