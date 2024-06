Senacon multa Enel em R$ 13 milhões por apagões no Rio de Janeiro

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça multou a Enel Distribuição Rio em R$ 13,067 milhões em um processo administrativo sancionador que apurava a interrupção de serviço público essencial e demora no restabelecimento por parte da companhia. O órgão aplicou multa idêntica à Enel Distribuição São Paulo no começo de junho.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), a punição levou em consideração “a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica da empresa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Caso a Enel não recorra da decisão, será aplicado um desconto de 25% na multa.

A Senacon ainda remeteu o despacho ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) “para sugerir avaliação da possibilidade das seguintes medidas adicionais”, como intervenção administrativa ou mesmo a revogação da concessão.