Sem Parar: Preço médio da gasolina comum sobe 10% em janeiro na cidade de SP

O preço médio do litro da gasolina comum na cidade de São Paulo foi de R$ 5,40 em janeiro, valor 9,9% acima do praticado em janeiro de 2023, quando os postos comercializavam o litro a R$ 4,91. A versão aditivada teve aumento de 8,3%, indo de R$ 5,32 em janeiro de 2023 para R$ 5,76 em janeiro deste ano. O levantamento do Sem Parar tem como base 17 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos da cidade de São Paulo, durante os meses de janeiro em 2023 e 2024.

Já o preço médio do litro do álcool recuou. A versão comum caiu 16,6%, indo de R$ 3,80 em janeiro de 2023 para R$ 3,17 neste ano. O álcool aditivado teve queda de 11,5%, com o preço médio oscilando de R$ 4,12 em 2023 para R$ 3,65 em janeiro de 2024.

Ambas as versões do diesel também apresentaram queda. O valor médio do litro aditivado foi de R$ 6,49 em 2023 para R$ 6,16 em janeiro deste ano, um diminuição de 5,2%. Já o médio do litro do diesel comum reduziu 3,4%, indo de R$ 6,02 em janeiro de 2023 para R$ 5,82 atualmente.