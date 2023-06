Sem fôlego, Ibovespa cai puxado por Vale e siderúrgicas

Depois de uma breve tentativa de recuperação, o Ibovespa voltou a registrar leve baixa na manhã desta quarta-feira, determinada principalmente pelas ações da Vale, siderúrgicas e do setor financeiro. O desempenho fraco das bolsas americanas e a expectativa pela reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional (CMN) também estão entre as justificativas apontadas por operadores nas mesas de operações para explicar a fraqueza do mercado doméstico.

Para Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o que se vê hoje no mercado de ações é um novo dia de realização de lucros em um dia em que o cenário internacional mostra sinais divergentes, com propensão ao risco na Europa e timidez nos Estados Unidos.

Além disso, afirma, a semana ainda reserva eventos importantes que acabam por limitar as oscilações dos ativos, especialmente a reunião do CMN e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). “Estruturalmente o cenário ainda é positivo, com o Ibovespa muito puxado por Vale, que tá sofrendo, e siderúrgicas e bancos”, observa.

Às 11h30, o Ibovespa tinha 117.307,10 pontos, em baixa de 0,18%. Petrobras ON e PN subiam 1,20% e 1,08%, nesta ordem.

Já Vale ON perdia 2,05%, em reflexo de números mais fracos no lucro industrial da China.