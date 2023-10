Sem detalhes sobre ações, dirigente do Fed reforça combate à inflação como prioridade

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, não falou sobre perspectiva de juros em seu discurso no Centro Schwartz, nesta quinta-feira, 19. No entanto, o dirigente destacou o combate à inflação. “De formas importantes, a emergência pandêmica e o surto de inflação destruíram a formulação de políticas que serviram para prolongar a expansão econômica pré-pandêmica, tal como perturbaram toda a macroeconomia”, afirmou.

Quanto à inflação, essa é a primeira tarefa do Fed no momento, disse Bostic. “Uma mensagem que perdura foi que as pessoas querem que enfrentemos a inflação. Em toda a economia e em todos os grupos demográficos, a inflação é a força mais dolorosa e que leva mais pessoas à precariedade”, afirmou.

E comentou: “Ouvimos claramente que dois ou três pontos adicionais de inflação, embora possam poupar um décimo de ponto porcentual do desemprego, constituem uma perda líquida para as populações que estão do lado errado do desequilíbrio de riqueza.”