Economia Sem consenso, presença de Zelensky em reunião da Cúpula do Mercosul não ocorrerá

O vice-ministro de Relações Econômicas e Integração do Paraguai, Raúl Cano Ricciardi, informou nesta quarta-feira, 20, que não houve consenso entre todos os países do Mercosul para que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizasse uma participação virtual na cúpula de chefes de Estado do bloco nesta semana.

“O Mercosul toma decisões por consenso e não houve consenso para essa intervenção do presidente Zelensky, que gostaria de falar sobre o conflito na Ucrânia. Já foi comunicada a decisão ao embaixador ucraniano na Argentina, que também responde pelo Paraguai”, afirmou Ricciardi, após a reunião do Conselho de Mercado Comum (CMC) do bloco.

O vice-ministro paraguaio não revelou de onde partiu o veto à participação de Zelensky na cúpula. O presidente ucraniano conversou por telefone com o presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira (18). Em entrevista à TV Globo, Zelensky contou que criticou a posição de neutralidade do Brasil diante da guerra entre o país e a Rússia.