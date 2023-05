Sem baixar juros, Brasil não terá condições de crescer, afirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 9, que enquanto o País não estabilizar a dívida pública não será possível baixar juros e que com os juros elevados o Brasil não vai crescer. “Sem baixar juros não temos condições de crescer. O setor produtivo não consegue pegar crédito com juros de 13,75%”, disse, durante sessão conjunta das comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional no Senado.

Na última semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano.

Tebet, assim como outros integrantes do governo, defendem uma redução desse patamar.

Gastar com eficiência

A ministra do Planejamento afirmou também que o problema do Brasil é gastar muito e gastar mal. “Temos que gastar com eficiência”, disse.

Ela mencionou, como exemplo, os gastos tributários e disse que é preciso revisá-los. “Temos gastos tributários na ordem de duas vezes as despesas discricionárias que aprovamos no orçamento”, comentou.

Ela ainda afirmou que o papel de seu ministério não é o de cortar os gastos públicos, mas indicar melhores formas de usar os recursos.