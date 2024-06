Selic no fim de 2024 passa de 10,00% para 10,25% ao ano, prevê Focus

Com a desancoragem das expectativas de inflação, o mercado elevou novamente a projeção da Selic para 2024, que já está em dois dígitos: passou de 10,00% para 10,25%. Há um mês, o patamar era de 9,63%. Considerando apenas as 80 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 seguiu em 10,25% ao ano.

O Copom abandonou o forward guidance da reunião de março e cortou a Selic em 0,25 pp, para 10,50% ao ano em maio. A decisão dividida do colegiado deixou os indicados pela gestão Lula do lado que seguiria a sinalização de redução de 0,50 pp, enquanto os diretores que já estavam no BC antes deste governo optaram por diminuir o ritmo de cortes neste momento. Na ata, houve um grande movimento para explicar que a divergência se deu pela avaliação do custo reputacional de abandonar a sinalização.

Ao justificar a decisão, o BC disse entender que ela é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2025. “Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, repetiu o Copom.

No Relatório de Mercado Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 também foi elevada, de 9,00% para 9,18%, ante 9,00% há um mês. Considerando apenas as 77 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2025 seguiu em 9,00% ao ano. Para 2026, a projeção seguiu em 9,00%, ante 8,75% há um mês. Para 2027, a estimativa seguiu em 9,00%, de 8,50% de um mês atrás.