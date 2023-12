Selic deve cair a 9,5% até o fim de 2024, o que vai acelerar crédito, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, projetou neste domingo, 17, que a Selic será a reduzida a 9,5% até o final do ano que vem, em um movimento que deve ampliar a capacidade de expansão de crédito e baixar o juro da casa própria.

Em entrevista ao programa Canal Livre da BandNews TV, Vieira reforçou a correlação entre esses fatores. Segundo ele, a inadimplência no Brasil está em baixa e o País enfrenta um estoque de crédito de má qualidade pequeno. “Esse viés de queda da Selic vai permitir que a expansão de crédito ocorra de forma mais acelerada”, disse.

Vieira informou ainda que o banco estatal contribuirá com o retrofit de imóveis em Belém, para a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em 2025. De acordo com ele, a empresa também dispõe de um programa voltado à urbanização de favelas. “Hoje se fazem conjuntos habitacionais com novas tecnologias, (ação) ligada ao Ministério das Cidades”, comentou.