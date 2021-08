Seis passos para se destacar nos marketplaces

O mercado de marketplaces no Brasil não para de crescer e tem se mostrado uma excelente estratégia para quem deseja fazer negócios pela Internet. “A pandemia teve papel significativo nesta alavancagem, já que o aumento das vendas online representa uma das principais mudanças de hábito dos brasileiros no último ano”, afirma Marcelo Dantas, CEO da Estrela10, loja de departamentos virtual especializada em vendas por marketplaces.

Vender através dos shoppings virtuais é uma boa opção para os empreendedores que desejam começar a ofertar seus produtos online ou desejam criar sua loja virtual – Foto: Adobe Stock

“Os marketplaces funcionam como uma vitrine, apresentando ofertas variadas para milhares de pessoas. No entanto, para obter êxito, é preciso saber utilizar estas ferramentas”, diz Dantas.

O especialista preparou uma lista com seis dicas para melhorar o desempenho das vendas dentro dos marketplaces. “Embora estas plataformas ofereçam facilidades, há muita competitividade e isso requer estratégias que busquem diferenciação”, alerta ele.

1 – Categorize seus itens

Quando bem categorizados, os produtos têm mais chances de vendas, uma vez que há mais visualizações durante a navegação do usuário (o próprio marketplace passa a recomendar mais sua mercadoria quando o cliente clica em um produto semelhante ou complementar ao seu). A classificação deve estar de acordo com o título, suas características e as necessidades do público-alvo. “Uma sugestão é acompanhar os padrões do mercado e se o produto corresponder a mais de um grupo, acrescentar tags relacionadas às categorias”. Por exemplo, uma furadeira pode se encaixar tanto em eletroeletrônicos como ferramentas domésticas. “Em casos assim, é necessário adicionar mais de uma tag”, explica Dantas.

2 – Produtos

A descrição de produtos permite que o anúncio possa ser encontrado pelos consumidores quando eles fizerem pesquisa nos mecanismos de buscas e na própria plataforma. Uma boa descrição começa no título e deve se estender por todo o texto. O ideal é que seja pautada em técnicas de SEO (Search Engine Optimization), com palavras-chave fortes, que traduzam o produto de forma realista e clara. Também é importante apresentar o material em que é feito o produto, suas dimensões, como usar, vantagens, indicações e contraindicações. “Nada de copiar a descrição do fabricante. Além de não gerar credibilidade, o anúncio não é bem-visto pelos algoritmos dos buscadores”, esclarece Dantas.

3 – Boas imagens

As imagens para apresentação dos produtos fazem muita diferença para se destacar perante os consumidores. Sendo assim, o ideal é escolher e até mesmo produzir fotos profissionais das mercadorias, para que as imagens sejam as melhores possíveis. “Elas devem estar nítidas, com boa resolução e precisam mostrar o produto com clareza”, diz Dantas.

4 – Preços

Se o preço de uma mercadoria for muito acima do praticado por outras lojas, o cliente vai preferir a concorrência e, se for muito baixo, ele vai desconfiar que é golpe ou que o item não tem qualidade. O ideal é manter o equilíbrio entre a margem de lucro de forma a não prejudicar seus resultados financeiros nem a competição do mercado. Para ajudar na precificação, Dantas recomenda que seja feita uma avaliação do preço oferecido por outros vendedores, e em seguida fazer as contas sobre os custos e as margens de lucro.

5 – Exigências

Uma das formas de se destacar nos marketplaces é cumprir todas as orientações da plataforma, o que significa enquadrar os anúncios quanto às exigências como restrição de produtos que não podem ser vendidos, utilização de imagens nítidas, títulos para os anúncios, descrições bem elaboradas, categorização adequada, cumprimento de prazos para a entrega, entre outros.

6 – Avaliações

Muitas vezes, os usuários só adquirem um produto ou serviço se o vendedor for bem classificado – daí a importância de conquistar elogios e uma boa reputação. “Para isso, é importante atender bem o usuário, respondendo rapidamente e de forma clara suas dúvidas, oferecendo produtos de qualidade, prazos de entrega rápidos e preços competitivos “, aconselha Dantas.